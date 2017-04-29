الملك سلمان يلتقي الرئيس اليمني وسط مظاهرات غاضبة وانتقادات إماراتية لإقالته مسؤولين في عدن

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت 29 أبريل/نيسان 2017، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في القصر الملكي بجدة. وجاء اللقاء وسط جو مشحون اشتد بعد إقالة الرئيس هادي مسؤولين يمنيين في العاصمة المؤقتة عدن.



وأعقبت القرارات أزمة في مدينة عدن حيث خرجت مظاهرات تطالب بإعادة المحافظ عيدروس الزبيدي المقرب من الإمارات الذي أقاله الرئيس اليمني إلى جانب مسؤول الحزام الأمني وزير الدولة هاني بن بريك، ولم يصدر عن المسؤولين المقالين أي تعليق بعد القرارات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الملك سلمان بن عبد العزيز أكد وقوفه إلى جانب الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ودعم خطواته الرامية للسير باليمن نحو المستقبل.

وتوقع مغردون يمنيون أن لقاء الرئيس اليمني بالعاهل السعودي جاء نتيجة للخلاف على إدارة مدينة عدن العاصمة المؤقتة.

بالتزامن مع توتر العلاقة مع الامارات.. الملك سلمان يلتقي الرئيس هادي ويؤكد دعم المملكة لخطواته https://t.co/K6BPjAFrnI pic.twitter.com/vLEpVQOb8s — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

من يدعو لإنفصال جنوب اليمن عن شماله في هذا الوقت العصيب هو حوثي آخر يُنفذ أجندة ايران بتقسيم اليمن ولابد من تأجيل هذا المطلب حتى تتحرر اليمن — د. فايز النشوان (@DrAlnashwan) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

وكان وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إضافة إلى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان قد شنا هجوما على الرئيس هادي عبر منصة تويتر بسبب قرارات الإقالة.

قرقاش كتب بالتزامن مع صدور القرارات أن قواعد العمل السياسي تتطلب بناء الثقة مع الحلفاء وأن تكن القرارات بحجم قدرات من يتخذها، بينما استخدم ضاحي خلفان لغة جريئة وطالب صراحة بالاطاحة بهادي وشن هجوما شرسا عليه.

من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك ولا تطعن في الظهر، وأن تكون قراراتك بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

اذا خرج هادي من نافذة الرئاسة دخل السلام اليمن من جميع الابواب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

اليمن تزخر بالرجال العروبيين ما لقينا إلا هادي ؟؟. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

كان يعاب على صالح بانه ربما سيورث على ابنه الحكم..هادي من الآن ورث إبنه.!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

قلت لك بالأمس لست من يقرر من يقود اليمن ،لدينا رئيس وقيادة دولة معترف بها من جميع أنحاء العالم لذلك من يقرر ذلك هم أبناء الشعب اليمني العظيم https://t.co/lmFDx3QGkI — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

وكان خلفان كتب الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017، تغريدة جريئة على منصة تويتر طالب فيها بتغيير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال خلفان -بعد ساعات من إقالة الرئيس لمسؤولين يمنيين محسوبين على الإمارات- إن إبعاد هادي ضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة بأسرها، مضيفاً أن "اليمن بحاجة إلى قائد يجمع ولا يفرق".

تغيير هادي ضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة باسرها... من وجهة نظري الشخصية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

اليمن بحاجة الى قائد يجمع ولا يفرق. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan

اليمن بحاجة للتخلص من نفوذ المخلوع وعصابات الحوثيين. هذا ما قامت دول الخليج بمساعدة اليمن من أجله. هادي يمثل الشرعية اليمنية — Fahad Al Tamimi (@fstamimi22) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan والإمارات بحاجة حاكم قوي يعيد الجزر المحتلة من إيران

لكنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الكلام أيها البنغالي المُجنّس — فهد الفهيد - حلب (@alberwaz99) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan باي حق مسوول دولة ، يحرض على رائس شرعي ، هذا مخالف للسياسة الخارجية لدولة الامارت — سهيل اليماني (@mmmhhh_hz66635) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan ليس من حقك تقرير مصير احد واصلا لا شان لك بذالك اليمن فيه شعب عظيم سوف يختارون من يمثلهم حسبي الله هو نعم المولى وهو نعم الوكيل — يوسفAbobndar (@yosuf_AbObNdAr) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

وأصدر الرئيس اليمني أصدر ليل الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قراراً قضى بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته إلى التحقيق.

كما تضمنت قرارات أصدرها الرئيس اليمني، إبعاد عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وتعيينه سفيراً بالخارجية، المحسوب على الإمارات.

وعُرف الوزير بن بريك بقربه الكبير من القيادة الإماراتية، وكانت معظم تغريداته عبارة عن مديح للقيادة الإماراتية.

وكان بن بريك يعمل إلى جانب منصبه، مسؤولاً للحزام الأمني لمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وعيّن الرئيس هادي عبدالعزيز عبد الحميد المفلحي محافظاً لمحافظة عدن. كما تم تعيين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل والدكتور معين عبد الملك سعيد وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج أحمد الكمال وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيراً لحقوق الإنسان، والدكتور سمير محسن شيباني نائباً لوزير حقوق الإنسان.

قرار جمهوري بإقالة هاني بن بريك كوزير للدولة ويحال للتحقيق ..

كل من يقف ضد القرارات سيكون متمرد ولا يختلف عن الحوثيين .. pic.twitter.com/gW5ttRBOq2 — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

القرار الرئاسي بإقالة محافظ عدن #عيدروس_الزبيدي جاء بعد فشل مريع في تطبيع الحياة في #عدن، وفساد ومحاولة سافرة للخروج من الإجماع الوطني! — محمد الضبياني (@maldhabyani) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

من يخالط الجيش الإماراتي وأفراده ويخوض معهم القتال يدرك مدى الجهد الذي بذل لإعداده فهو جيش يحاكي جيوش الدول الكبرى في احترافيته ومهنيته — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٦ فبراير، ٢٠١٧