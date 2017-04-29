أوقع بساحر متلبساً في أحد الأندية.. (فيديو) لاعب سعودي يكشف عن استخدام السحر بملاعب المملكة

أقر لاعب الشباب والاتحاد والنصر السابق عبده عطيف باستخدام البعض للسحر في الرياضة السعودية، كاشفاً أنه سبق وتعاون مع الجهات المعنية وأطاح بأحد السحرة متلبساً.

وقال عطيف في مداحلة هاتفية مع قناة "24" الرياضية إن السحر موجود في الرياضة العالمية أيضاً، عازياً اللجوء للسحر إلى الجهل وقلة الإيمان.

وحول تعاونه مع الجهات المختصة للإطاحة بأحد السحرة أوضح أنه بالفعل تعاون مع جهة معينة ونجح في الإطاحة بساحر متلبس بأحد الأندية.

يُذكر أن مغردين على تويتر كان قد تداولوا تصريحاً صحفياً أدلى به لاعب المنتخب السعودي السابق صالح النعيمة أقر خلاله بوجود السر في الكرة السعودية، كما اعترف بأنه سبق وأن استخدم السحر "الدنبوشي"، مستدركاً أنه تاب واستغفر الله عند الكعبة.