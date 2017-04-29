قوات أميركية تصل الحدود التركية السورية.. و"ميليشيات" كردية ترافقها

نشر الجيش الأميركي قوات في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، التي شهدت في الآونة الأخيرة تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد سوريين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشوهدت 3 عربات مصفحة أميركية، الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017، تجوب منطقة الحدود بالقرب من بلدة الدرباسية في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة.

كما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن وحدات حماية الشعب الكردي كانت ترافق تلك القوات الأميركية، التي كانت على متن عربات مدججة بالسلاح قرب منطقة الحدود.

وكان قائد بوحدات حماية الشعب الكردية السورية، قال الجمعة، إن قوات أميركية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية، بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال شرفان كوباني بعد اجتماعه بمسؤولين من الجيش الأميركي في بلدة الدرباسية القريبة من الحدود التركية، إن المراقبة لم تبدأ بعد، لكن القوات سترفع تقاريرها إلى قادة عسكريين أميركيين كبار.