"السلطان سليمان وشهرزاد".. "ميرا وكرم".. نجوم أتراك وقعوا في الحب أمام الكاميرات.. وانتهت علاقتهم بالزواج

تطول مدة تصوير المسلسلات التركية إلى سنوات، أحياناً، يتحول خلالها فريق العمل إلى أسرة واحدة تجمع بينهم صداقات مقربة.

بين هذه الصداقات وفي كواليس الأعمال التي يراها الجمهور على شاشتهم، وجد عدد من النجوم الأتراك نصفهم الثاني، وعاشوا قصص حب، بعضها استمر وأثمر أطفالاً، وبعضها انتهى في وقت قصير.

تعرَّف على علاقات حب نجومك المفضلين من الأتراك، وكيف التقوا؟

توبا بويوكوستن

Happy birthday Onur Saylak 💕🎉 A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun) on May 12, 2015 at 6:41am PDT

تحولت علاقة صداقة النجمة توبا بويوكوستن، الشهيرة بـ"لميس" والنجم أونور صايلاك، إلى علاقة حب خلال تصويرهما مسلسل "بائعة الورد" عام 2010.

وراجت شائعات حول حمل النجمة وعلاقة الحب التي تجمع البطلين، لكن نفى النجمان هذه الأخبار، وسافرا إلى باريس وتزوجا سراً. واقتصر الحفل على العائلة وبعض الأصدقاء، حيث تم منع الناس من التقاط الصور للعروسين، وبعد فترة أنجبت توبا توأمين "توبراك" و"مايا".

ومنذ فترة انتشرت شائعات انفصال توبا عن زوجها ووالد توأميها، وبعد زواج دام لأكثر من 5 سنوات، يقال إن المشاهد الغرامية التي جمعت توبا بالممثل كيفانش تاتليوغ، الشهير عربياً باسم "مهند" في مسلسل "الجميلة والشجاع" الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات التركية، سببت توتراً بين الزوجين.









إذ قالت مصادر إعلامية أخرى، إن انفصالهما تم بسبب إهمالها طفلتيها وانشغالها بعملها، ما زاد الخلافات بينهما.

في حين نشرت الصحف التركية تصريحاً، يفيد أن الزوجين تجاوزا الأزمة، إذ أكدت توبا في تصريحها، أنه لا يوجد طلاق في الأفق، وأن كل شيء بينهما على ما يرام.









طليقة مراد يلدريم

En başından beri yanımda olan herkese çok teşekkürler... Many thanks for your support since the first day on... f: @muhsinakgun A post shared by ilker kaleli (@ilkerkaleli) on Nov 13, 2016 at 1:08pm PST









نشأت علاقة حب بين النجمة بورتشين ترزي أوغلو، طليقة النجم مراد يلدريم، والنجم إلكار كاليلي خلال مشاركتهما في مسلسل "بويراز كارايل"، حيث تحولت علاقة الحب التي نشأت بين النجمين في المسلسل إلى حقيقة.









ولا تعتبر هذه الأولى بالنسبة لبورتشين، فسبق أن ارتبطت بزميلها في العمل ووقعت في غرام النجم مراد يلدريم الشهير عربياً باسم "أمير" أثناء مشاركتها بطولة مسلسل "العاصفة"، وتزوجت منه عام 2008، ثم طُلقا عام 2014.









خالد آرغنش

وقع النجم خالد آرغنش، الشهير باسم "السلطان سليمان" في حب النجمة برجوزار كوريل، الشهيرة بـ"شهرزاد" خلال تصوير مسلسل "ويبقى الحب" عام 2009.

وتكللت العلاقة بالزواج عام 2010، حيث رزق الثنائي لاحقاً بطفل اسمه "علي".

وقالت كوريل في أحد الحوارات: "عندما قابلت خالد لأول مرة كان يبلغ من العمر 32 عاماً، أحببته كصديق"، مضيفة أن عمرها لم يكن يتجاوز الـ21، وأنها كانت معجبة به.

وأشارت الممثلة أنها وزميلها وقعا في الحب أثناء تصوير مسلسل "ويبقى الحب"، وتزوجا على الفور.

ناصليهان أتاجول

Güzel dilekleriniz için teşekkürler. شكرا لكم على أفضل رغباتكم Thank you for your best wishes. A post shared by Kadir Doğulu (@kadirdogulu) on Nov 28, 2015 at 3:58am PST

كان أول لقاء بين النجمة التركية ناصليهان أتاجول الشهيرة باسم "نيهان" في مسلسل "حب أعمى" وقادير دوغلو، أثناء تصوير دورهما في مسلسل "فاتح حربية"، ليتحول الحب في المسلسل إلى حقيقة، وتزوجا في مايو/أيار 2016 في حفل زفاف نال إعجاب الكثيرين بسبب مرح ناصليهان التي أشعلت حفل زفافهما.

دامت العلاقة العاطفية بين ناصليهان والنجم الوسيم قادير لمدة ثلاث سنوات، وكانت الأشهر رومانسية بين علاقات الحب في الوسط الفني التركي.

وتم عقد قرانهما في 8 يوليو/تموز 2016، في حفل حضره الكثير من أصدقائهم والنجوم الأتراك.

بوراك أوزجيفيت

A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Feb 5, 2017 at 1:01am PST

تعَّرف النجم الشاب بوراك أوزجيفيت، الشهير بـ"كمال" بمسلسل "حب أعمى"على النجمة فهرية إفجان، خلال مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013.

وبدأت بينهما علاقة صداقة، ثم تحوَّل الحب الذي عايشاه في فيلم البطولة المشتركة لهما "العشق يشبهك" إلى حقيقة.

وبعد علاقة حب منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريباً، أعلن الثنائي ارتباطهما رسمياً، في شهر مارس/آذار 2017، ليفاجأ جمهورهما بإعلان موعد حفل الزفاف، المقرر إقامته في الـ29 من يونيو/حزيران 2017، بعد عيد الفطر مباشرة.

وسيقام حفل الزفاف، الذي يطلق عليه "زفاف العام" في أحد الفنادق المطلة على جسر البسفور في مدينة إسطنبول.

ووفقاً لموقع Gecce التركي، رفض الثنائي التركي كل العروض المقدمة إليهما من قبل الشركات الراعية من أجل حفل الزفاف.

مراد بوز

#Amsterdam Yarın konserde görüşürüz ;) A post shared by Murat Boz (@muratboz) on Nov 3, 2016 at 10:39am PDT

نشأت علاقة حب بين النجم التركي مراد بوز والممثلة أصلي أنفر، خلال تصويرهما فيلم "أخي أنا"، حيث أعلن بوز وأصلي عشقهما رسمياً، بصورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ولم تكتب تعليقاً على تلك الصورة، ولكن اكتفت بوضع قلب صغير عليها.









سيريناي ساريكايا

@emreguven rocksss..!!!😎👊🏼 @harpersbazaartr Ekim🎉 LOVE IT 💖💖 A post shared by serenayss (@serenayss) on Sep 29, 2016 at 8:50am PDT

Rule Number 342: When the cameras are out, slowly flash that jaw, look the other way, n stay classy cuz you are grateful for each day...thanks for adding the good ol'class @hugoboss Cannes Days #tbt A post shared by Kerem Bursin (@thebursin) on Apr 27, 2017 at 10:38am PDT

بعد علاقة حب فاشلة جمعت النجمة سيريناي ساريكايا، الشهيرة باسم "ميرا" والنجم شاتاي أولسوي، الشهير باسم "أمير" نشأت خلال تصويرهما مسلسل "مد وجزر"، ارتبطت سيريناي بالنجم كرم بورسين، الذي شاركها هو الآخر بطولة إعلان لإحدى شركات الجينز العالمية.









يوسف جيم

A post shared by Yusuf Çim (@yusufcim) on Jan 7, 2017 at 9:34am PST

😻 A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on Mar 5, 2017 at 9:49am PST

نشأت علاقة حب بين النجم يوسف جيم والممثلة ديميت أوزدمير، خلال تصويرهما مسلسل "رائحة الفراولة" أو "صدفة" مثلما يطلق عليه عربياً، عام 2014.

ولكن انفصل الثنائي، في شهر أغسطس/آب 2016، وقيل إنه بسبب غيرة يوسف عليها من مشاهدها الرومانسية مع الممثل التركي "فوركان بالالي"، ضمن أحداث مسلسلها "غرفة 309".

ولم تظهر الأسباب الحقيقية، حيث وقعت في حب لاعب كرة القدم التركي أوغوزهان أوزيعقوب.

سركان تشاي أوغلو

☕️☀️🎈 A post shared by Serkan Cayoglu (@serkancayoglu) on Apr 22, 2017 at 5:49am PDT

بدأت علاقة النجم التركي سركان تشاي أوغلو، الشهير باسم "إياد" بالنجمة أوزجي جوريل، الشهيرة باسم "فتون"، خلال تصوير مسلسل "موسم الكرز" عام 2014، وتحولت قصة حبهما الخيالية إلى حقيقة.

ولكن انفصل الثنائي التركي في بداية عام 2016، وتصالحا في نهاية العام، ونشر مؤخراً سركان صورة تجمعه مع حبيبته أوزجي، خلال تناولهما الطعام مع أصدقائهما.

باريش أردوتش

نشأت علاقة حب بين باريش أردوتش الشهير في الوطن العربي باسم "عمر" من مسلسل "حب للإيجار" والممثلة التركية، جوبسا أوزاي خلال تصوير فيلم "دليهة" عام 2014.

وواجه باريش انتقادات قاسية بسبب حبيبته أوزاي، التي تكبره بـ3 سنوات، إذ إن باريش من مواليد عام 1987، بينما حبيبته جوبسا من مواليد 1984.

ورفض محبو باريش علاقته بجوبسا، متمنين أن تجمع علاقة عاطفية بينه وبين النجمة التركية، الشين سانجو، التي كانت تشاركه البطولة في مسلسل "حب للإيجار" في دور "دفنة".

ولكن صرح أردوتش أن سانجو مجرد زميلة عمل، ولن تجمعه بها علاقة عاطفية.







