برنامج The Voice يغير نجومه.. يا ترى مَن يغادر منصة التحكيم؟

أعلن علي جابر، رئيس مجموعة قنوات MBC عن تغييرات ستحدث في هوية حكام برنامجي TheVoice وTheVoiceKids.

لكنه، ومن خلال صفحته الرسمية على فيسبوك لم يحدد أياً من الشخصيات الأربع المقدمة لـTh eVoice سيتم الاستغناء عنها في الموسم الرابع، هل هي المطربة المصرية شيرين، أم التونسي صابر الرباعي، أم عاصي الحلاني، أم المطرب كاظم الساهر.









كذلك لم يعلن عن التغييرات التي ستطرأ على حكام The Voice Kids، وهم نانسي عجرم أم تامر حسني أم كاظم الساهر أيضاً.









لكن يبدو أن كاظم الساهر هو المرشح الأكبر ليكون المنسحب، خصوصاً أنه عضو لجنة تحكيم بالبرنامجين، كما أنه أعلن أكثر من مرة رغبته في الانسحاب لأخذ بعض الراحة والتفرغ لأعمال أخرى.

وبحسب برنامج ET بالعربي، فان شائعات تحدثت عن اختيار راغب علامة كبديل لكاظم الساهر، وهو ما نفاه راغب، وكذلك مصادر من داخل MBC.

ويقدم البرنامج في نسخته العادية ونسخة الصغار العديد من المواهب الغنائية التي يتنافس عليها أعضاء لجنة التحكيم ليؤسسوا فريقاً خاصاً بهم يستطيع المناسفة طوال حلقات البرنامج، ليخرج منهم فائز واحد في الحلقة الأخيرة.