لوبان ترد على تصريحات زين الدين زيدان.. ماذا قالت مرشحة الرئاسة لنجم المنتخب الفرنسي السابق؟

ردّت مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان على تصريحات نجم الكرة الفرنسية ومدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، التي دعا فيها لعدم التصويت لها في جولة الانتخابات الثانية.

وقالت لوبان في هذا الصدد، إنه "يمكن الاستماع إلى نصائح اللاعب زين الدين زيدان في مسائل كرة القدم، لكن ليس في مسائل تتعلق بالسياسة".

وقالت لوبان لقناة "BFMTV": "يمكن (لزيدان) إعطاء نصائح في كرة القدم.. (هو) في ذلك المجال حقاً جيد، لكني لست متأكدة من فيما يتعلق بالسياسة".

وكان زيدان دعا الناخبين في وقت سابق من اليوم ، لعدم التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، للوبان، مشيراً إلى أفكارها "الراديكالية التي لن تجلب الخير"، حسب تعبيره.

وانضم نجم كرة القدم السابق زيدان إلى الحملة المضادة للوبان التي يقوم بها سياسيون وإعلاميون من أبرزهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند الذي حذر في تصريح من فوز أقصى اليمين في الجولة الثانية قائلا إن وجوده (أقصى اليمين) يحمل خطرا على فرنسا.

يشار إلى أن لوبان كانت قد حصلت على نتائج تؤهلها لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في السابع من مايو، والتي ستتنافس فيها مع وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون.