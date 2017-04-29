الرئيس المصري يزور الكويت الثلاثاء.. الثانية له منذ توليه السلطة

قال مصدر دبلوماسي مطَّلع، السبت 29 أبريل/نيسان 2017، إن الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعتزم التوجه إلى الكويت، في زيارة رسمية، الثلاثاء.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن المباحثات بين السيسي والقيادة الكويتية ستتناول العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجانبين سيتناولان الأزمات في سوريا واليمن والعراق وليبيا.

وبينما لم يشر المصدر إلى مدة الزيارة، لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي سواء من الجانب الكويتي أو المصري، حتى الساعة 15.30 (تغ).

وتعد الزيارة المزمعة الثانية للسيسي إلى الكويت منذ توليه السلطة عام 2014، بعد زيارة أولى أجراها، في يناير/كانون الثاني 2015.

