تونس تدفع بقوات الجيش لحماية المنشآت النفطية جنوب البلاد وسط احتجاجات متزايدة

قال وزير الدفاع التونسي، السبت 29 أبريل/نيسان، إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين (جنوب البلاد)؛ خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل.

‬‬وتعرضت تونس لهجومين كبيرين في 2015 قتل خلالهما عشرات السياح. والعام الماضي شن عشرات من تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا في أعنف هجوم تصدت له قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتطرفين. ‭‭

ويحتج منذ شهر مئات الشبان في محافظة تطاوين الغنية بالنفط للمطالبة بالتنمية وفرص العمل. وأصبحت الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية معتادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وزار رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الخميس الماضي تطاوين سعياً لاحتواء الاحتجاجات وتعهّد بتشغيل أكثر من 1000 شاب إضافة لعديد من مشاريع البنية التحتية. لكن وعود رئيس الوزراء لم تُرض المحتجين المعتصمين بمنطقة الكامور في قلب الصحراء بتطاوين في محاولة لتعطيل وصول الشاحنات إلى حقول النفط التي تديرها شركات عالمية.

ولم تشهد الاحتجاجات أي أعمال عنف وظلت سلمية لكن محاولات تعطيل وصول الإمدادات والشاحنات لحقول النفط دفع الحكومة للتهديد "بالتصدي بصرامة لأي خروج عن القانون".

‬‬وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني: "الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة".

‬‬ومحافظة تطاوين من أكثر المحافظات تهميشاً في البلاد وتصل معدلات البطالة إلى 31% في المنطقة.

‬‬وقال طارق حداد، وهو أحد المعتصمين: "نحن نريد فرص شغل في الشركات البترولية وتنمية للمنطقة ولا نريد وعود واهية.. نريد من حيث المبدأ نصيباً من الثروة النفطية وهذا حقنا وليس فيه أي دعوة للجهوية ولا التفرقة بين التونسيين". ‭‭

وأضاف أنهم مستعدين لتصعيد الاحتجاجات حتى يحصلوا على استجابة من الحكومة لمطالبهم.

‬‬وأقال رئيس الحكومة، السبت، محافظ المنطقة وقائد للحرس الوطني بالمحافظة عقب يومين من زيارته للمنطقة. ‭‭

وتخشى الحكومة من أن تؤدي الاحتجاجات إلى وقف إنتاج ونقل النفط والغاز. ومنطقة الكامور حيث يعتصم أكثر من 1000 محتج هي المنفذ الرئيسي لشركات البترول الموجودة هناك من بينها "إيني" الايطالية و"أو إم في" النمساوية. ‭‭ ‬‬

وتقول الحكومة إن قطع إنتاج وتصدير الفوسفات في مناطق حوض المناجم في قفصة تسبب في خسائر بمليارات الدولار.