شاحن للهاتف الجوال يقتل 3 مغاربة ويصيب آخرين

توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون باختناق، السبت 29 أبريل/نيسان 2017، جراء اندلاع حريق ببيت، يفترض أن سببه سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال، بمدينة أزيلال وسط المغرب.

وبحسب بيان للسلطات المحلية لإقليم (محافظة) أزيلال، أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد "لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال".

ولم يكشف البيان عن جنس وأعمار الضحايا.

وقال البيان إن "أسباب الحريق، بحسب المعطيات الأولية، تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة".

وأفاد أن السلطات المحلية تدخلت إلى جانب عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية (رجال المطافئ)، حيث تم إخماد الحريق، ونُقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف أن حالة المصابين استدعت نقلهم عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش (تبعد حوالي 200 كلم عن أزيلال).

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.