وبخ إيفانكا ترامب وانزعج من زيارتها بلده.. وزير الخارجية الألماني يغضب من استقبال ابنة الرئيس الأميركي

انتقد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال المنصب الذي تشغله إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي في فريق البيت الأبيض، مشيراً إلى ما اعتبره شكلاً من أشكال "المحسوبية".

وقال الوزير الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة نشرتها، السبت 29 أبريل/نيسان 2017 مجموعة "فونكي" الصحافية المحلية: "في رأيي، ثمة أمور ما زالت غريبة، ومنها على سبيل المثال زيارة ابنته إلى ألمانيا التي تم التعاطي معها عملياً على أنها حدث اجتماعي، في حين أن الخلط بين السياسة والعائلة والأعمال يذكر بالأحرى بالمحسوبية، وهو أمر لا يمكن تصوره عندنا".

وكان الوزير الألماني يتحدث إلى زيارة قامت بها إيفانكا التي عينها والدها دونالد ترامب مستشارة له، إلى برلين الأسبوع الماضي، للمشاركة في ندوة حول مكانة المرأة في الاقتصاد، بدعوة من المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل.

وأضاف غابريال المعروف بمواقفه الحادة: "ذلك دائماً ما يزعجني، عندما يصل فجأة أفراد من العائلة لم يتم انتخابهم، ويحلون ضيوفاً رسميين على الدولة ويعاملون في الواقع كما لو أنهم أفراد عائلة ملكية".

واعتبر الوزير الألماني بصورة عامة بعد مضي مئة يوم على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أن الوضع "تحسن" بعد بداية مقلقة لكنه "ليس جيداً بعد".

وبأسلوب أكثر دبلوماسية، اعتبرت المستشارة الألمانية في مقابلة أخرى مع مجموعة مادساك الصحافية، اليوم السبت، أنها "طورت علاقة عمل جيدة" مع دونالد ترامب "وهذا ما لا يستبعد بوضوح وجود وجهات نظر مختلفة".

وقامت خلافات بين ترامب وميركل وخصوصاً حول النفقات العسكرية في إطار الحلف الأطلسي. وانتقدت إدارة ترامب مراراً الفائض في الميزان التجاري الألماني.

وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية من دون أن تذكر ترامب: "نحن فخورون بأن منتجاتنا مطلوبة في العالم. وهذا أيضاً مطلبنا الذي يعمل من أجله الكثير، الكثير من الناس".

ويهدد دونالد ترامب باتخاذ تدابير حمائية ولا سيما حيال بلدان مثل ألمانيا. وعلى رغم كل شيء، قالت ميركل في مقابلتها مع مجموعة مادساك، "أنها لا تستبعد أن تستأنف المفاوضات ذات يوم مع الولايات المتحدة حول معاهدة للتبادل الحر"، وهي مفاوضات متوقفة في الوقت الراهن.