روسيا تخفِّف من التوتُّر مع أميركا بعد قصف نظام الأسد: مستعدُّون للتعاون مع واشنطن حول سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت 29 أبريل/نيسان 2017 أن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية.

ومن حين لآخر تؤكد السلطات الروسية استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب.

لكن العلاقات بين البلدين شهدت تراجعاً جديداً بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية لنظام بشار الأسد لمعاقبته على استخدام القاعدة لشن هجوم بالسلاح الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، يوم 4 أبريل/نيسان 2017، والذي أدى لمقتل وإصابة المئات. وأدانت حينها روسيا التحرك العسكري الأميركي.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن ميخائيل بوجدانوف نائب لافروف قال أيضاً، اليوم السبت، إن السلطات الروسية تأمل أن تشارك المعارضة السورية المسلحة في محادثات السلام المقررة في أستانا عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من مايو/أيار.

