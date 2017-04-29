أصغر منه بـ 15 عاماً لكنه نسخة طبق الأصل منه!.. هذا ما يطلبه "توأم ماكرون" من الدولة إذا فاز برئاسة فرنسا

بشكلٍ ما، نكتشف يومياً أن لكل المشاهير نسخ أخرى مشابهة لهم في الشكل بطريقة لا تصدق، حتى أننا لو قابلنا هؤلاء "النسخ" قد نظن أنهم المشاهير التي تتحدث الصحف عنهم يومياً.

فيما نشرت صحيفة Le Paraisien الفرنسية، قصة شاب هو نسخة حقيقية للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، والذي سيصبح شبيه الرئيس الفرنسي الجديد، حال فاز ماكرون. يا له من حظ "جيد" أو "سيئ" ربما لهذا الشاب!

je suis un troll moi A post shared by @conjur1ng on Apr 24, 2017 at 10:22am PDT

الشاب الفرنسي، إليوت، الذي يسكن بمنطقة "سين سان دوني" بشمال العاصمة الفرنسية باريس، يبلغ من العمر 24 عاماً، أي أصغر بنحو 15 عاماً من ماكرون الذي يبلغ 39 عاماً، لكنه يشبهه تماماً.

وفي حواره مع قناة "فرانس أنفو"، أكد أن شبهه هذا بماكرون "ازداد تعقيداً" منذ تعيين ماكرون وزيراً للاقتصاد في أغسطس/آب 2014، لذا صرح مازحاً بأنه سيذهب في رحلة لـ 5 سنوات إذا فاز ماكرون بالرئاسة الفرنسية.



je postule officiellement pour un CDD de 5 ans au Groland — Ꮯonjur1ng (@c0njur1ng) ٢٣ أبريل، ٢٠١٧

وقد أكد مدرب التصميم، الذي يعمل في مجال المبيعات، في الوقت الراهن، أنه يتم توقيفه مرة واحدة يومياً على الأقل ظناً أنه المرشح الرئاسي ماكرون، فيما يمازحه زملاؤه بالعمل بمناداته بـ"ماكرون".

إليوت، دائماً ما ينشر تعليقات ساخرة على الشبكات الاجتماعية على شكله، على حسابه المعروف باسم "Conjur1ng"، بحسب ما أكدته صحيفة "ليبرتي"، ومقرها مدينة "كان"، مسقط رأس إليوت.

إذ كتب ليلة صدور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات: "يمكنني التقدم بطلب رسمي للحصول على راتب لمدة خمس سنوات من الدولة"، لكنه رغم ذلك أكد أن هذا التشابه الذي يربطه بمكارون يسبب له المتاعب.

ça va trop loin je suis ko A post shared by @conjur1ng on Apr 26, 2017 at 1:40am PDT

وقد اكتُشف وجه الشبه بينه وبين زعيم حزب "السير إلى الأمام" خلال مشاركته في كليب موسيقي نُشر على موقع يوتيوب.









جدير بالذكر، أن ماكرون تأهل للجولة الثانية من السباق إلى قصر الإليزيه، بعد نجاحه مع مرشحة "أقصى اليمين" مارين لوبان، في الجولة الأولى، قبل أيام، ومن المقرر أن يصبح أحدهما رئيساً للبلاد في الـ 7 من مايو/أيار المقبل.