مع اقتراب موسم العطل.. 10 أفلام لا تفوّت مشاهدتها في صيف 2017

يمتلئ الموسم السينمائي الصيفي 2017 بالعديد من الأفلام المهمة والمنتظرة بشدة لدى الجمهور، إذ تتواجد العديد من الأسماء اللامعة بعالم الإخراج، مثل كريستوفر نولان، وصوفيا كوبولا.

إضافة إلى نجوم سينمائيين كناعومي واتس، ونيكول كيدمان، وسكارليت جوهانسون، وأفلام السوبر هيروز كسبايدرمان، لذا فإننا أمام موسم سينمائي متنوع وشيق.

يستعرض التقرير أهم 10 أفلام ستعرض خلال صيف 2017.

1. Wonder Woman

يعد فيلم Wonder Woman واحداً من أهم الأفلام المنتظرة هذا العام وهو يحكي عن الأميرة ديانا، أميرة الأمازون التي تم تدريبها لتكون محاربة لا تُقهَر، والتي قد تربت في جزيرة Paradise واحتمت فيها إلى أن هبط طيار أميركي على الجزيرة وأخبرها بالفروقات الكبيرة في العالم الخارجي.

تقرر ديانا الرحيل عن موطنها وترك جزيرتها لتتعرف على حضارات وأماكن مختلفة ومحاربين من بلاد اليونان وتشارك في وقف الحروب المُدارة مختبرة قدراتها الحقيقية خلالها، فتنعم الآلهة عليها وعلى شعبها بالعديد من العطايا والنعم الكبيرة لتتقدم وتزدهر حضارتهم.

الفيلم من إخراج باتي جينكيز، وتأليف زاك سنايدر، وألان هاينبرج، ومن بطولة جال جادوت، وكريس باين، وروبن رايت.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما 2 يونيو/حزيران القادم.

2. Rough Night

فيلم نسائي كوميدي من بطولة مجموعة من نجمات هوليوود وهن سكارليت جوهانسون، وديمي مور، وكيت ماكينون، وزوي كرافيتز، وجيليان بيل، ومن كتابة وإخراج لوسيا أنييلو.

تدور أحداث الفيلم خلال إحدى حفلات توديع العزوبية التي تقيمها مجموعة من السيدات في شاطئ ميامي، والتي تنقلب رأساً على عقب بعد وفاة راقص خلال الحفل.

وسيطرح الفيلم في دور العرض 16 يونيو/حزيران القادم.





3. The Book of Henry



بعد دوره المميز في فيلم Room يعود الطفل جاكوب ترمبلي بفيلم جديد وهو The Book of Henry، والذي يدور حول سوزان الأم العزباء التي تقوم بتربية ولديها، وتدرك مع الوقت أن أحدهما عبقري بعد اكتشافها الكتاب الذي كتبه واضعاً فيه خطة لتجنب الفظائع التي حدثت بالمنزل المجاور، وبينما تحاول سوزان تنفيذ هذه الخطة، تكتشف بنفسها قوى جديدة كوالدة.



الفيلم من بطولة ناعومي واتس، وجاكوب ترمبلي، ومادي زيجلر، وبوبي موينيهان، ومن تأليف جريج هورويتز، وإخراج كولين تريفورو.



ومن المقرر عرض الفيلم 16 يونيو/حزيران القادم.





4. The Beguiled



تعود المخرجة صوفيا كوبولا من جديد للساحة السينمائية بفيلم The Beguiled المقتبس عن رواية توماس كولينان A Painted Devil، والتي سبق وحولت إلى فيلم من بطولة كلينت إيستوود.

الفيلم من بطولة كولن فاريل، ونيكول كيدمان، وكريستين دانست، وأونا لورانس، وتبدأ أحداث الفيلم عند عثور مجموعة من السيدات على جندي جريح بجانب المدرسة الداخلية التي يعشن بها، ويقررن إيداعه بالداخل تحت نظرهن، لكن ينجح هذا الجندي في خداع كل من أولئك النسوة الوحيدات وإغوائهن الواحدة تلو الأخرى، مما يؤدي إلى نشوب خلافات بينهن، حتى ينقلبن عليه في النهاية.

ومن المقرر عرض الفيلم 23 يونيو/حزيران القادم.





5. Baby Driver

تدور قصة الفيلم حول سائق مهرب يجد نفسه متورطاً في عملية سرقة محكوم عليها بالفشل، وذلك بعد إجباره على العمل تحت إمرة زعيم الجريمة.

الفيلم من بطولة كيفن سبيسي، وجون هام، وويلبر فيتزجيرالد، وجيمي فوكس، ومن كتابة وإخراج إدغار رايت.

سيطرح الفيلم في دور العرض السينمائية 28 يونيو/حزيران القادم.

6. Spider-Man: Homecoming

عشاق فيلم Spider Man على موعد مع عودة شخصيتهم المفضلة خلال شهر يوليو/تموز، فالفيلم الجديد Spider-Man: Homecoming يدور حول عودة بيتر إلى روتينه اليومي الطبيعي، منصرفاً بالأفكار التي تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الصديق الودود الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر النسر كعدو جديد، سيصبح كل شيء مهم في حياة بيتر معرض للتهديد.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، وماريسا تومي، وإخراج جون واتس، ومن المقرر عرضه 7 يوليو القادم.

7. War for the Planet of the Apes



خلال الجزء الجديد تتواصل رحلة سيزار، إذ يُرغم هو وزملاؤه القرود على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل منزوع الرحمة.

وبعدما تعاني القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته، فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.

الفيلم من بطولة أندي سركيس، وتيري نوتاري، وجودي جرير، وسارة كارينج، ومن تأليف بيير بول، وسيناريو مارك بومباك، ومن إخراج مات رييفيز.

وسيعرض الفيلم 14 يوليو/تموز القادم.

8. Dunkirk

ينتظر كل محبي السينما حول العالم فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد Dunkirk.

ويحكي الفيلم قصة إجلاء جنود الحلفاء من بلجيكا، بريطانيا، وفرنسا، حيث تقطعت السبل بهم وحوصروا بواسطة الجيش الألماني أثناء قتال فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

يقوم ببطولة الفيلم كل من توم هاردي، وكينيث براناه، ومارك رايلانس، وسيليان ميرفي، ومن المقرر طرحه في صالات العرض السينمائي 21 يوليو/تموز القادم.

9. Valerian and the City of a Thousand Planets

في 21 يوليو/تموز أيضاّ سيطرح الفيلم الذي ينتظره محبي القصص المصورة Valerian and the City of a Thousand Planets، ويدور حول العميل والذي يذهب في مهمة لاستقصاء إمبراطورية المجرة، وبصحبته شريكته لوريلاين.

الفيلم من بطولة دان ديهان، وكارا ديليفن، وريهانا، ومن إخراج لوك بيسون.

10. The Dark Tower

تدور أحداث الفيلم حول حامل السلاح رولاند ديستشاين، والذي يطوف معالم الغرب القديم بحثاً عن برج الظلام والذي سيساعده في الحفاظ على عالمه .

الفيلم مقتبس عن رواية ستيفن كينج، ومن بطولة ماثيو ماكونهي، وإدريس ألبا، وكلاوديا كيم، ومن إخراج نيكليج أرسيل، وسيعرض 28 يوليو/تموز القادم