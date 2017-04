الفتاة المصرية الأضخم بالعالم كادت أن تموت.. المشفى يستدعي الشرطة لشقيقتها

طلب أطباء مشفى "سيفي" الذي تُعالج به الفتاة المصرية الأضخم بالعالم إيمان عبد العاطي، الشرطة لشقيقتها شيماء، وذلك بعدما منحت شقيقتها إيمان كوباً من الماء، مخالفة بذلك أوامر الأطباء الذين قالوا إن هذا الأمر كان من الممكن أن يتسبب بقتل إيمان، وفقاً لما ذكره موقع "العربية نت"، السبت 29 أبريل/ نيسان 2017.

ونقل الموقع عن شبكة "زي نيوز" الهندية، أن الأطباء قالوا إن ما فعلته شيماء قد يتسبب في قتل شقيقتها إيمان، مشيرين أن المياه التي شربتها لن تصل إلى معدتها بل إلى رئتيها وهو ما قد يؤدي إلى قتلها على الفور.

وبررت شيماء ما فعلته بقولها، إنها "تلقت رسالة نصية من الطبيب المعالج لشقيقتها، مفضل لكدوالا ، في 11 أبريل/نيسان الحالي، قال فيها إنه قام بإعطاء إيمان شوكولاتة، وأن ذلك الأمر أسعدها"، مضيفةً: ""لذلك عندما طلبت إيمان الماء مساء الجمعة، قمت بإعطائها بضع قطرات"، لكنها أكدت أنها لم تكن تعلم أن ذلك الأمر سيؤدي للكثير من المتاعب، حسب قولها.

من جهته، قال سانجاي كامبل، كبير مفتشي الشرطة: "لقد تلقينا شكوى من مستشفى سيفي ولكن لم نسجل أي جريمة ضد شيماء".

وكان التوتر قد تصاعد بين شيماء شقيقة إيمان، وبين الأطباء، وزعمت شيماء يوم الإثنين الفائت 24 أبريل/ نيسان 2017، تعرضها وشقيقتها لما وصفته بـ"أكبر عملية نصب باسم الطب"، متهمةً الطبيب الهندي المعالج لشقيقتها باستغلال حالتها لتسليط أضواء الشهرة عليه.

وحملت شيماء عبدالعاطي الدكتور الهندي مسؤولية تدهور حالة شقيقتها، بعد مرور نحو 3 أشهر على وصولها الهند لتلقي العلاج، كما وصفت.

ومن جانبه رد الطبيب الهندي Muffazal lakdawala الذي يتولي عملية علاج الفتاة المصرية عبر حسابه على تويتر، وقال: "شيماء سليم لقد قتلت الإنسانية بضربة واحدة، ليعينك الله عندما تدركين ما فعلتيه. سأواصل العلاج والدعاء لإيمان".

Shaimaa Selim u killed humanity with 1 swell blow may only God help u when u realise what u have done I will continue 2 treat & pray 4 Eman https://t.co/uoe5TSrvZU

— Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) April 24, 2017