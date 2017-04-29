مواجهات استمرت لأكثر من ساعة.. أحداث عنف بين طلاب إسلاميين ويساريين في جامعة حكومية مغربية

أصيب عدد من طلبة جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" الحكومية المغربية، مساء الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017، في أعمال عنف وقعت بين طلاب ينتمون لفصيلين؛ يساري وإسلامي في الحي الجامعي، بمدينة فاس، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن مواجهات بالحجارة اندلعت بين طلبة ينتمون إلى فصيلي "النهج الديمقراطي القاعدي" (يسار) و"العدل والإحسان" (إسلامي)، في مطعم الحي الجامعي، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله".

وأسفرت المواجهات التي تواصلت لأكثر من ساعة، عن إصابة طلاب (لم يتم تحديد عددهم) خمسة منهم جراحهم "شديدة الخطورة"، بحسب الشهود.

ولم تتسن معرفة خلفية هذه المواجهات بين طلبة الفصيلين المغربيين، التي تكررت قبل يومين في ذات الجامعة.

وكانت الجامعات المغربية، في السنوات الثلاث الأخيرة، قد عرفت أعمال عنف متكررة، أدت إلى مقتل ثلاثة طلاب ينتمون إلى فصائل طلابية مختلفة، وذلك في كل من جامعة فاس (شمال) ومراكش (وسط) وأكادير (جنوب).