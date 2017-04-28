أين يقضي البابا ليلته بمصر؟.. وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشدَّدة وفي ثكنة مقرِّ السفارات يقيم البابا فرانسيس

حالة أمنية مشددة تعيشها العاصمة المصرية القاهرة، تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، والتي بدأها الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017.

ففي اليوم الأول لزيارة الحبر المسيحي الأعظم، بات السؤال مشروعاً عن أي مكان سيقضي فيه البابا ليلته في مصر، في ظل الحديث عن رفضه الإقامة في الفنادق أو في أحد قصور الرئاسة المصرية.

وطبقاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية، عن أن البابا فرنسيس سيقضي ليلته في مقر سفارة الفاتيكان في القاهرة، وهو المكان الذي زاره مراسل هاف بوست عربي، ونقل الحالة التي تعيشها المنطقة منذ الإعلان عن قدوم البابا.

الوضع الأمني المشدد الذي تعيشه منطقة السفارات بحي الزمالك بالقاهرة، والتي تقع فيها سفارة جمهورية الفاتيكان و12 سفارة أخرى، دفعت الناس للبعد عن هذه المنطقة مخافة التوقيف من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.

فالشاب محمد خليل الذي يعمل في مجال "الدش" أوقفته عناصر من قوات الشرطة والجيش المصري، وقاموا بتفتيش حقيبته والتي لا يوجد بها إلا الأدوات التي يستخدمها في عمله.

ساعتان قضاهما خليل بصحبة قوات الأمن تم التأكد من بياناته الشخصية والبحث عنها عبر أجهزة وزارة الداخلية، وخلالهما تم استدعاء صاحب الشقة التي استدعت محمد عبر الهاتف، قبل أن تسمح له الأجهزة الأمنية صباح الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017 من مغادرة المكان، مع كلمات اعتذار مقنن من أحد أفراد الأمن قائلاً له "معلش أصل بابا الفاتيكان هيبات هنا اليوم".



أرض السفارات.. ثكنة عسكرية



وتحولت منطقة الزمالك إلى ثكنة عسكرية، فإذا ما رغبت في التوجه إليها في هذه الأيام ستقابلك مشكلة كبيرة نظراً للخريطة المعقدة لهذه المنطقة.

وفي جولة مراسل "هاف بوست عربي" في منطقة الزمالك، وأثناء سؤال أحد المارة عن مقر سفارة الفاتيكان، قطع الحديث ضابط مرور لاحظ توقف السيارة، قائلاً "أنت محتاج السفارة في إيه".

ومع ارتفاع صوت أذان العصر أشار الضابط على شارع البرازيل المؤدي إلى مقر السفارة بعد أن أوضح سائق التاكسي طبيعة الجولة الصحفية لمرافقه، ومع بدء التحرك والشروع في دخول هذا الشارع، كانت واضحة الكثافة الأمنية الشديدة، والتي رغم عددها الكبير، إلا أنها لم تغلق دخول السيارات إلى داخل الشارع.

وقبل انتهاء الشارع كان واضحاً وجود حواجز أمنية تمنع مرور السيارات إلى شارع آخر، والذهاب إلى مقر سفارة الفاتيكان، عليه أن يترجل من سيارته مع تقاطع الشوارع الثلاثة، وحين يلقي النظر في محيطه لن يجد أمامه إلا لافتات سفارات الدول التي تتواجد مقراتها في تلك المنطقة حيث يطلق عليها سكان المنطقة بـأنها "أرض السفارات".



أين ينام البابا فرانسيس اليوم؟

وبالبحث لمعرفة مقر إقامة البابا فرانسيس بليلته الوحيدة التي سيمكث بها في القاهرة، ثم العثور على تصريحات الأنبا كيرلس وليم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك ومطران أسيوط، والتي قال فيها إن البابا فرانسيس، رفض فكرة الإقامة داخل أحد قصور الرئاسة، أو التواجد داخل أحد الفنادق، وأن هذا الأمر هو تقاليد يتبعها البابا بجميع زياراته الخارجية.

وذكرت تقارير صحفية، أن البابا يسير في هذا الأمر على خطى قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، حيث يرفض أن يتضمن برنامج زيارته التواجد في أي قصر رئاسي من أجل الاستراحة، وفضل أن يقضي وقته بين الزيارات والفعاليات، وأوقات راحته سيقضيها بمقر سفارة الفاتيكان بمصر، والكنيسة الملحقة بها.

البابا يقضي ليلته في منطقة بها 10 سفارات وبحراسة شركات أمن خاصة

سفارة الجزائر هي أولى المباني التي يجدها المتجه إلى الشارع الذي تقع فيه، سفارة الفاتيكان وفي بداية الشارع تتواجد أكثر من 5 سيارات تابعة للشرطة المصرية، والعشرات من أفراد الأمن بالزي الرسمي، أو العناصر التي ترتدي الزي المدني، والتي تتوجه إلى أي شخص تشتبه به للاطلاع على بطاقته.

وفي جولة سريعة بالمنطقة يكتشف أي زائر وجود أكثر من 10 مقرات لعدد من الدول المختلفة في تلك البقعة، حيث تنتشر قوات أمنية مصرية بصفة دائمة لحراسة تلك السفارات، ومن الواضح حالة الاستنفار التي تتواجد عليها تلك الحراسة تزامناً مع زيارة البابا فرانسيس.

محمد خليل صاحب محل أدوات سباكة في الرصيف المقابل لسفارة الجزائر، يقول لـ"هاف بوست عربي" إن تلك المنطقة من أكثر المناطق أمناً في مصر، وبخلاف تلك الحراسات الشرطية تستعين معظم سفارات المنطقة بشركة أمن خاصة تنشر أفرادها أمام مبنى السفارة، يرتدي معظمهم الزي الأبيض حيث ينتمون لإحدى شركات الأمن التي تستعين بها معظم السفارات هنا.



على نهر النيل وبحراسة الجيش والشرطة هنا ينام البابا

شارع عرضه حوالي 30 متراً، تتواجد في بدايته سفارة دولة البحرين، وذلك قبل أن تصل إلى مقر فيلا تم طلاؤها حديثاً باللون الأبيض، ويرفرف عليها علم الفاتيكان، حيث مقر سفارتها بالقاهرة، وبالمرور أمام السفارة تجد ثكنة عسكرية من قوات الشرطة والجيش المصري الذين انتشروا على طول الشارع، وبالأخص أمام مبنى السفارة.

وتقع فيلا سفارة الفاتيكان على نهر النيل مباشرة، وبجوارها سفارة العراق، وعلى بعد عدة أمتار تقع سفارة الهند التي لا يفصلها عن سفارة العراق سوى مبنى مكتبة القاهرة، والمبنى الشاهق الوحيد المتواجد وسط تلك الفلل كان فندق الهيلتون "الزمالك"، والذي يجاور سفارة الهند، ويليها سفارة بروناي، وجميعها خلفها نهر النيل، وبالسير إلى نهاية الشارع تجد أرضاً خالية كتب عليها "سفارة قطر"، بجوارها مقر سفارة المجر ويواجهها مقر الاتحاد الأوروبي.



تجهيز الفيلا للزيارة منذ أسبوع

أحد أفراد الحراسة المتواجدين أمام مقر الاتحاد الأوروبي القريبة من سفارة الفاتيكان، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن الاستعداد لاستقبال البابا داخل مقر السفارة كان منذ أكثر من أسبوع، وأنه تم إحضار عمال سباكة و نقاشة لإصلاح بعض الأعطال داخل المقر استعداداً لحضور البابا.

ويروي فرد الأمن لـ"هاف بوست عربي" ما ذكره زميله الذي يتواجد في طاقم حراسة سفارة الفاتيكان، قائلاً "تم طلاء جميع مباني السفارة من الخارج باللون الأبيض، وتم إنهاء جميع أعمال الصيانة الداخلية من سباكة وصرف منذ عدة أيام".



منع "الدليفري" وحصار المنطقة منذ 3 أيام

الدكتور حسام صاحب صيدلية متواجدة أمام فندق الهيلتون، قال الإجراءات الأمنية بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث حضرت قوة أمنية مصحوبة بسيارات تابعة للمرور، وقامت بإخلاء الشارع من جميع السيارات التي تركن هنا".

"واعتلى أسطح المباني المواجهة لتلك السفارات عدد من القناصة، وتم إعطاء أوامر مباشرة لجميع المطاعم المنتشرة بمنطقة الزمالك بعدم إرسال عاملي الدليفري إلى هذا الشارع حتى تنتهي زيارة البابا، وهو الأمر الذي تم تطبيقه منذ مساء أمس الخميس".

ويكمل الدكتور حسام حديثه: "ومنذ يوم الأربعاء قامت أجهزة الشرطة بأخذ صور بطاقات جميع العاملين بالمنطقة، مع إجراء تحريات عن تلك المحلات وأصحابها على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت صعوبة تلك الإجراءات إلى أن تفاجأ عدد من السكان بعدم وجود سيارته التي تركها أسفل المنزل، وحين سؤاله عنها تخبره الأجهزة الأمنية أن يبحث عنها في الشوارع الفرعية بالمنطقة".

كيف تجنبت الأجهزة الأمنية المصرية كثافة مدارس الزمالك؟

والملفت للنظر لأي متجول بتلك الشوارع وجود الكثير من المدارس بها، سواء كانت مدارس حكومية، أو مدارس دولية، وحين سئل يوسف المتخصص في ركن السيارات بالشارع قال لـ"هاف بوست عربي"، إن تلك المنطقة تكون مكتظة بشدة في اليوم الدراسي، خصوصاً وأن معظم الطلاب من أسر ميسورة الحال، ويمتلكون سياراتهم الخاصة غير الكثير من الأتوبيسات المملوكة للمدارس.



إجراءات شبيهة بما حدث أثناء زيارة ملك السعودية

وأمام سفارة إسبانيا بشارع أحمد حشمت الموازي لشارع محمد مظهر، تواجد خليل محسن أحد عمال توصيل الطلبات للمنازل لصالح سوبر ماركت بالمنطقة، وأثناء الحديث عن الإجراءات الأمنية بتلك المنطقة، ذكر حشمت أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في تلك الزيارة لم تحدث إلا عند زيارة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية، ونوّه لكثرة زيارات المسئولين الأجانب لتلك المنطقة.

محسن أوضح لـ"هاف بوست عربي"، أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقر إقامة فاخراً بشارع محمد مظهر، وهو المقر الذي جاء إليه الملك سلمان منذ عام أثناء تواجده بمصر، وصاحبته خلالها نفس الإجراءات الأمنية المتبعة الآن للبابا فرانسيس.

ووصل البابا فرانسيس إلى القاهرة صباح الجمعة، في زيارة خاطفة تستمر ليوم ونصف، زار خلالها شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما التقى البابا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من استهداف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لكنيستين إحداهما في مدينة الإسكندرية والأخرى بمحافظة الغربية.

وخلف هذان التفجيران عشرات القتلى والجرحى من المصريين.