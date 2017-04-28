أصبح لحاملي الأسلحة صديقٌ بالبيت الأبيض.. ترامب: من حق الجميع امتلاك السلاح وحمله

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في كلمة أمام "الجمعية الوطنية للبنادق"، لوبي الأسلحة الفردية الواسع النفوذ، أنه أصبح لديه "صديق ونصير حقيقي في البيت الأبيض".

وقال ترامب وسط هتافات الحشد في أتلانتا بولاية جورجيا "بصفتي رئيسكم، لن أمس إطلاقاً وأبداً بحق الناس في الاحتفاظ بأسلحة وحملها"، مضيفاً أن "الحرية ليست هبة من الحكومة. الحرية هبة من الله".

وكانت هذه الجمعية من أوائل داعمي ترامب أثناء حملته الرئاسية، وتأتي كلمته أمام أعضائها عشية اليوم المئة لولايته الرئاسية.

أضاف ترامب "هذه المرحلة خطيرة" وتابع "يمكنني أن أقول بفخر للجمعية الوطنية للبنادق إنني لن أخذلك أبداً".

وتابع بأن "التعدي الذي دام 8 سنوات على حرياتكم المضمونة في التعديل الثاني للدستور قد انتهى"، في إشارة إلى حماية الدستور لحق الأفراد في امتلاك سلاح الذي سعى سلفه باراك أوباما إلى تشديد ضوابطه بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي حول البلاد.