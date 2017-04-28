شاهد.. تونس تطرد قناةً تابعةً للحوثيين وتمنعها من تغطية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

طردت إدارة "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون" المنعقد في مدينة الحمّامات التونسية وفد تلفزيون يمني "محسوب على الحوثيين" من المهرجان، بحسب ما ذكرت نقابة الصحافيين في تونس الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة) إن إدارة المهرجان الذي ينظمه "اتحاد إذاعات الدول العربية" أقدمت في 26 نيسان/أبريل 2017 "على طرد شبكة +المسيرة+ الإعلامية اليمنية المحسوبة على الحوثيين ومقرها جنوب لبنان، من الجناح المخصص لها في سوق البرامج التلفزية، بطلب من وزارة الإعلام اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية".

واتصلت الوكالة الفرنسية بمسؤول الإعلام في المهرجان خميس الشايب الذي قال إن إدارة المهرجان مشغولة حالياً باستقبال الضيوف وإنها ستصدر توضيحاً حول الموضوع غداً السبت.

وتستضيف مدينة الحمامات (شمال شرق) من 25 إلى 28 أبريل/نيسان الحالي الدورة الـ18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يتضمن تقديم جوائز لأبرز الأعمال الإذاعية والتلفزيونية العربية.

وأعربت نقابة الصحافيين التونسيين عن "استنكارها لعملية التمييز والمنع التي تعرضت لها شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية".

وقالت إن "ما أقدمت عليه إدارة المهرجان يُعتبر موقفاً سياسياً بامتياز يضرب في العمق أهميّة المهرجان بوصفه آلية لدعم حرية الإعلام والتعبير في المنطقة العربيّة ويطعن في استقلالية إدارته".

ونقلت النقابة عن الممثل القانوني للقناة عمار الحمزي قوله إن وفد التلفزيون حصل على "ترخيص بالحضور في سوق البرامج التلفزية وقمنا بحجز فضاء لنا يمتد على ثمانية أمتار مربعة للتعريف بالقناة وبخطها التحريري".

وأضاف أن مسؤول العلاقات العامة في المهرجان طلب منه بعد ساعات على انطلاق الحدث، المغادرة، وأبلغه أن "الأطراف الخليجية وخاصة السعودية هددوا بسحب تمويلهم للمؤتمر".

ولم تتمكن الوكالة الفرنسية من الاتصال بعمار الحمزي للحصول على تعليق.

ويتبع اتحاد إذاعات الدول العربية لجامعة الدول العربية.