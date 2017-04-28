خلفان يطالب بتغيير رئيس اليمن بعد ساعات من إقالة مسؤولين محسوبين على الإمارات

كتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان الجمعة 28 أبريل/نيسان 2017، تغريدة جريئة على منصة تويتر طالب فيها بتغيير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال خلفان -بعد ساعات من إقالة الرئيس لمسؤولين يمنيين محسوبين على الإمارات- إن إبعاد هادي ضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة بأسرها، مضيفاً أن "اليمن بحاجة إلى قائد يجمع ولا يفرق".

تغيير هادي ضرورة ملحة لأمن اليمن والمنطقة باسرها... من وجهة نظري الشخصية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

اليمن بحاجة الى قائد يجمع ولا يفرق. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan

اليمن بحاجة للتخلص من نفوذ المخلوع وعصابات الحوثيين. هذا ما قامت دول الخليج بمساعدة اليمن من أجله. هادي يمثل الشرعية اليمنية — Fahad Al Tamimi (@fstamimi22) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan والإمارات بحاجة حاكم قوي يعيد الجزر المحتلة من إيران

لكنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الكلام أيها البنغالي المُجنّس — فهد الفهيد - حلب (@alberwaz99) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan باي حق مسوول دولة ، يحرض على رائس شرعي ، هذا مخالف للسياسة الخارجية لدولة الامارت — سهيل اليماني (@mmmhhh_hz66635) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

@Dhahi_Khalfan ليس من حقك تقرير مصير احد واصلا لا شان لك بذالك اليمن فيه شعب عظيم سوف يختارون من يمثلهم حسبي الله هو نعم المولى وهو نعم الوكيل — يوسفAbobndar (@yosuf_AbObNdAr) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧

وكان الرئيس اليمني أصدر ليل الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قراراً قضى بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته إلى التحقيق.

كما تضمنت قرارات أصدرها الرئيس اليمني، إبعاد عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وتعيينه سفيراً بالخارجية، المحسوب على الإمارات.

وعُرف الوزير بن بريك بقربه الكبير من القيادة الإماراتية، وكانت معظم تغريداته عبارة عن مديح للقيادة الإماراتية.

وكان بن بريك يعمل إلى جانب منصبه، مسؤولاً للحزام الأمني لمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وعيّن الرئيس هادي عبدالعزيز عبد الحميد المفلحي محافظاً لمحافظة عدن. كما تم تعيين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل والدكتور معين عبد الملك سعيد وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج أحمد الكمال وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيراً لحقوق الإنسان، والدكتور سمير محسن شيباني نائباً لوزير حقوق الإنسان.

قرار جمهوري بإقالة هاني بن بريك كوزير للدولة ويحال للتحقيق ..

كل من يقف ضد القرارات سيكون متمرد ولا يختلف عن الحوثيين .. pic.twitter.com/gW5ttRBOq2 — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

القرار الرئاسي بإقالة محافظ عدن #عيدروس_الزبيدي جاء بعد فشل مريع في تطبيع الحياة في #عدن، وفساد ومحاولة سافرة للخروج من الإجماع الوطني! — محمد الضبياني (@maldhabyani) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

من يخالط الجيش الإماراتي وأفراده ويخوض معهم القتال يدرك مدى الجهد الذي بذل لإعداده فهو جيش يحاكي جيوش الدول الكبرى في احترافيته ومهنيته — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٦ فبراير، ٢٠١٧