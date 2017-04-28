تقييمك للخدمة سيظهر باسمك.. وأقل من 5 نجوم يستدعي كتابة السبب.. إضافات جديدة لتطبيق "أوبر"

طورت شركة أوبر تطبيقها، بحيث يظهر التقييم الذي تكتبه عن خدمتها باسمك، كما أضافت خياراً آخر لوصف الخطأ الذي ارتكبه السائق ليسبب إزعاجك لتقيم الخدمة بشكل سلبي.

وذلك في إطار جعل تصنيف السائقين أكثر عدلاً، بحسب ما أعلنته الشركة، التي ترى أن رحلات شركتها قد تُدمر بسبب "ثرثرة" راكب، أو حتى بسبب عوامل خارجة عن إرادة السائق والشركة.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإنه عند تقييم رحلات أوبر الجماعية بأقل من 5 نجوم، سيظهر خيار يتيح وصف التجربة، ويشمل هذا: الطريق السيئ، وسلوك الراكب، والمرور، والقيادة، أو "أسباباً أخرى".

وإذا كان التقييم السلبي لا علاقة له بسلوك السائق، فإنه لن يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للشركة، وبهذا أيضاً يضمن السائق أنه لن يعاقب بسبب أمر خارج إرادته.

لذا، من الآن، ستظهر تعلقياتك وتقييماتك لخدمات أوبر تحت اسمك مباشرةً، وهذا بحسب ما تراه الشركة، تذكير بأهمية "الاحترام المتبادل"، وأنه ضمان لجعل الخدمة أفضل للسائقين والركاب معاً.

يأتي هذا، بعد أيام قليلة من كشف أوبر عن خطتها لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول 2020، في مدن دالاس فورت، وورث، وتكساس، ودبي.

وستكون الطائرات كهربائية، وخالية من الانبعاثات، وهادئة، كما ستقلل وقت السفر، إذ تؤكد أوبر أن السفر بين ميناء سان فرانسيسكو الأميركية، إلى وسط مدينة سان خوسيه سيستغرق 15 دقيقة فقط، بدلاً من ساعتين.