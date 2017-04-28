حتى لا تضيعي الفرصة.. 8 تلميحات تدلُّ على أنَّ شاباً معجبٌ بك

حين ينجذب الشاب لفتاة أعجبته، ويرغب في الارتباط بها فإنه يقدم في البداية عدداً من المؤشرات التي تدل على حبه لها.

وحتى نزيل الشك تماماً لدى الفتيات حول طبيعة المشاعر التي يكنها الطرف الآخر، تقدم النسخة الأميركية لـ"هاف بوست" مجموعة من الدلائل التي تؤكد أن هناك إعجاباً بالفعل.

1- يضحك على كل نكاتك، حتى السخيف منها.

2- يرد على كل رسائلك بغض النظر عن كونها سخيفة.









3- يطلب يومياً تمضية بعض الوقت بمفردكما.

4- يحضر المناسبات الاجتماعية المملة فقط لأنك ستكونين هناك.









5- يبدي إعجابه بصورك على تطبيق إنستغرام.

7- يوفر وقتاً لتمضيته معكِ حتى وإن كان يومه حافلاً بالمهام وليس لديه ثانية واحدة لإهدارها.

8- يصدر تلميحاتٍ واضحة يلاحظها الجميع حتى والدتك.