آخر اختراعات أمازون.. كاميرا سيلفي تساعدك في اختيار ملابسك

كشفت شركة أمازون عن آخر اختراع لها يتمثّل في ابتكار كاميرا التصوير الشخصي "إيكو لوك"، التي يتمّ التحكم فيها عن طريق الصوت، لتكون الرفيق المثالي عند اختيار الملابس في غرفة النوم.

الكاميرا الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي الذي ومن خلال مجموعة من الخوارزميات تعطي صاحبها انطباعات عن الملابس التي يرتديها أو الخيارات المتاحة أمامه، وتتيح "إيكو لوك" مساعدة شخصية تدعى "أليكسا"، وظيفتها التفاعل مع الإنسان والرد على أسئلته.

يبلغ ثمن الكاميرا 200 دولار، وهي متاحة للعملاء بالولايات المتحدة الأميركية، وسيقوم نظام تحليل المعلومات الذي تتمتع به "إيكو لوك"، بمقارنة الصور المختلفة حسب اختلاف الأزياء المختارة، ثمّ ينتقي الزي المناسب على الفور.









كما تتيح فرصة تصوير فيديوهات من كافة الجهات ليتمكن الشخص من رؤية نفسه بالزي من كل اتجاه، ويمكنها نشر الصور ومقاطع الفيديو لصاحبها ليتمكن الأصدقاء والمتابعون من رؤية ملابسه الأنيقة.

وستقدم "إيكو لوك" خدمات إضافية مثل عناوين الأخبار وإذاعة الموسيقى وأخبار الطقس.