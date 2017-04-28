أبٌ يكتشف طريقةً سحريةً لإيقاف ابنته عن البكاء.. آخرون جرَّبوها ونجحت!

عندما يتعلَّق الأمر بتهدئةِ طفلِ يبكي، تظهر الكثير من الأساليب لمحاولة التعامل مع ذلك.

من الصعب أن يجد الأبوين أسلوب فعَّال لإسكات الأطفال الصغار حين يبدأون نوبة بكاء، لكن في هذا الفيديو تمكن الأب من جعل طفلته تتوقف عن البكاء وتذهب في نوم عميق بثوانٍ.









إذ يتوقف الوالد دانيال عن التحدث ويحدِّق في طفلته ديفينيا بنظرةٍ يملأها الحب قبل أن يطلق بهدوء صوتَ "أوم" لوقتٍ طويل.

وفي غضون ثوان، تتوقف الطفلة عن البكاء ويبدأ وجهها الصغير في الاسترخاء.

صور الأب هذه اللحظات، التي ظل يصدر فيها الصوت لمدة حوالي 20 ثانية قبل أن يتوقف في هدوء، وبدت الصغيرة ديفينا وكأنها دخلت في سباتٍ عميق على الفور.

تفاعل الجمهور مع الأب وابنته كان كبيراً، لدرجة حقق فيها الفيديو ما يقرب من 28 مليون مشاهدة في أسبوع.

التجربة نجحت مع آباء آخرين

كتب أحد المستخدمين مفسراً ذلك بالقول: "هذا لأن الصوت الذي استخدمه دانيال مماثلٌ للصوت الذي يكون موجوداً في الرحم، والذي يكون عالياً وثابتاً. هذا النوع من الطرق يعملُ حقاً. أحسنت أيها الأب".

وذكر مستخدم آخر: "من الممكن أن يثير هذا الضحك، ولكنني استخدمت هذه الطريقة الليلة الماضية ونجحت بالفعل".