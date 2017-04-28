بلقيس: حسابي الأعلى متابعة على سناب شات في الشرق الأوسط

كشفت المغنية اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، عبر حسابها الخاص على موقع سناب شات، أن ممثلين عن إدارة الموقع المذكور زاروها في مدينة جدة حيث انتقلت للإقامة بعد زواجها بالمملكة العربية السعودية من أجل إعلامها بخبر تربعها على عرش الموقع في الشرق الأوسط من حيث عدد المتابعات.









وقالت بلقيس أن حفل زفافها، الذي أقيم أواخر عام 2016 في دبي كان الأكثر مشاهدة في تاريخ سناب شات، بعد أن نقلت جميع تفاصيله بشكل مباشر على التطبيق العالمي.

وأشارت المطربة العشرينية إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية يحتلون المرتبة الأولى عربياً في استخدام تطبيق سناب شات، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة.









فيما لفتت بلقيس ابنة المطرب اليمني أحمد فتحي، بأنباء سارة لمعجبيها عن ألبومها الجديد "أراهنكم"، قائلةً إن أغنية "يا خلى أمس" قد وصل عدد مشاهداتها إلى مليون، كما صرّحت أنها بصدد تقديم مفاجآت مختلفة قريبة، تحفظت على ذكرها.









الجدير بالذكر أن حفل زفاف بلقيس على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، كان حفلاً باذخاً بكل المقاييس، حيث أقيم الزفاف في فندق "أرماني" في دبي، وأحدث ضجّة كبيرة في العالم العربي، بسبب ضخامة المبلغ الذي أنفق لإحيائه سواء من حيث التجهيزات أو من حيث فستان العروس ومجوهراتها وديكورات الفرح ككل.