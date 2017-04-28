بالفيديو.. روبرت دي نيرو يتلّقى درساً في استعمال سناب شات

تلقّى الممثل الأميركي روبرت دي نيرو درساً في استعمال تطبيق سناب شات، على يد مشارك شاب في مهرجان Tribeca السينمائي في دورته الـ16 والمقام بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

واستسلم الممثل السبعيني أمام الفنان الناشئ أليكس بيري، أحد الواصلين إلى المراحل النهائية في مسابقة مختصة بأفلام قصيرة تُبث على سناب شات، وظهر في عدة لقطات مضحكة وهو يستعمل التطبيقات التي تتلاعب بالصورة، وأشهرها طوق الورد على الرأس.

ووصفت النسخة الأميركية من موقع "هاف بوست" دي نيرو بأنه بدا عليه التردد في البداية، قبل أن ينسجم مع أحد "فلاتر" التطبيق الذي ظهر فيه بشكل أرنب وهو يقول: "هل تتحدث إليَّ؟".









وحذّر كاتب التقرير، كول ديلبيك، نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأميركية كيلي جينر من دخول دي نيرو، صاحب الشعبية الكبيرة، على خط المنافسة لها على موقع سناب شات، وهي المعروفة بكثرة استخدامه ولها ملايين المتابعين عليه.

ويعتبر مهرجان Tribeca الذي تأسس عام 2002 على يد مجموعة من صناع الفن السابع ومنهم دي نيرو، واحداً من أهم المهرجانات الفنية المستقلة على مستوى العالم، ويتيح الفرصة لمئات الشباب من كل بقاع العالم للمشاركة بكل ما هو جديد في هذا المجال.

المهرجان أسس بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لتخليد اسم المنطقة Tribeca الواقعة في حي مانهاتن العليا بنيويورك والتي قتل عدد من سكانها في الحادثة.