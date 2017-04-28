شاهد البث المباشر لزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر

وصل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان القاهرة، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين حتى غد السبت، ويقيم له الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم الاستقبال الرسمي ويعقدا لقاءً عقب الاستقبال.



وحرص المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الحضور إلى المطار، لاستقبال بابا الفاتيكان لدى وصوله للقاهرة.



ويتضمن برنامج زيارة البابا فرانسيس مشاركته في احتفالية تنظم بمناسبة زيارته يلقى فيها الرئيس والبابا فرانسيس كلمة أمام الحضور، فضلا عن لقاءً مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإلقاء كلمة أمام المؤتمر العالمي للسلام الذي تنظمه مشيخة الأزهر.