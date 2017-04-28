سكارليت جوهانسون تعثر على شبيهتها "الجدة" وتدعوها للشرب حتى الثمالة

اكتشفت الممثلة الأميركية الجميلة سكارليت جوهانسون أن لها شبيهة، بعد أن نشر مستخدم لموقع Reddit صورة لجدته في شبابها، تناقلها مستخدمو الموقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصلت قصة الصورة إلى جوهانسون.

وكان مستخدم Reddit تحت اسم Denverjoel قد نشر صورة لجدته وتدعى جيرالدين، في مرحلة شبابها وأمامها عدد من كؤوس الشراب برفقة شاب، وهي تبدو ثملة وشديدة الشبه بالممثلة صاحبة الأوسكار.









حكاية الصورة وصلت إلى جوهانسون التي تواصلت مع الجدة عبر رسالة بالفيديو قالت فيها إنها ترغب في لقائها واحتساء الشراب معها.









"غمرتني الرسائل التي عبّرت عن شدة الشبه بيننا؛ ما جعلني أرغب في رؤية الصورة والحكم بنفسي.. يا للهول أريد أن أقابلك!.. لقد رأيت التعليق على صورتك والذي يصف حالة السُّكر الشديدة التي كنتِ عليها حين التقاطها.. أرغب في رؤية وجهك بعد أن تثملي.. أريد أن أشاركك هذه التجربة.. هيا نلتقي من أجل احتساء الشراب جيرالدين".

بل وذهبت الممثلة ذات الـ 32 عاماص، إلى ما هو أبعد من الدعوة للشراب، إذ عرضت على الجدة أن ترافقها لعرض فيلم جوهانسون الكوميدي الجديد Rough Night الذي سيُعرض بالسينمات في يونيو/حزيران من عام 2017، قائلة: "كوني ضيفتي.. سأكون مع مجموعة من الفتيات المحبات للهو.. رافقينا وسأتولى تدبير الأمور كافة اللازمة لحضورك، بما في ذلك النفقات".

