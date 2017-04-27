10 آلاف دولار ستحصل عليها لو كنت أحد ركاب طائرة "يونايتد".. لكن في حالة واحدة

قالت شركة الطيران الأميركية، يونايتد أيرلاينز، إنها ستمنح 10 آلاف دولار لكل مسافر يتخلى عن مكانه إذا كانت الحجوزات زائدة عن سعة طائراتها، وفق ما ذكر موقع بي بي سي.

القرار جاء عقب تحقيق فتحته الشركة في قضية رجل أخرج بالقوة من الطائرة الشهر الماضي، وظهرت صوره وهو يسحل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت شركة طيران يونايتد إيرلاينز إلى تسوية تتضمن مبلغا ماليا لم يتم الكشف عنه مع الراكب الذي طرد بالقوة من إحدى طائراتها في مطار في شيكاجو في وقت سابق هذا الشهر حسبما قال محامي الراكب الخميس 27 أبريل/نيسان 2017.

وكان الدكتور ديفيد داو، وهو طبيب أمريكي من أصل فيتنامي قد نقل إلى المستشفى بعد أن قام حارس من شرطة طيران شيكاجو بجره من الطائرة لإفساح مكان لأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي كانت في رحلة من مطار أوهير الدولي بالمدينة إلى لويزفيل في كنتاكي.

وفقد الدكتور ديفيد داو أسنانه الأمامية وكسر أنفه عندما سحبه رجال الأمن بالقوة لإخراجه من الطائرة، التي كانت متجهة إلى لويفيل من شيكاغو، بهدف توفير أماكن لأفراد من طاقم الطائرة.