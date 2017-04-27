تعليق على الصفحة الرسمية للرئيس المصري بفيسبوك يثير سخرية رواد الشبكات الاجتماعية

أثار تعليق على الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفيسبوك، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2017، سخرية كبيرة على الشبكات الاجتماعية، فيما علق كثيرون على الرئيس المصري.

ونشرت صفحة السيسي تدوينة جاء فيها: "الدين العام قفز من 700 مليار جنيه إلى 3.4 تريليون جنيه"، ثم ذيلت الصفحة التعليق بهاشتغَي #اسأل_الرئيس #ابدع_انطلق.

وتفاعل الآلاف مع منشور الرئيس المصري، الذي علق عليه عدد كبير منهم بشكل ساخر.













هذا التعليق جاء في ظل عقد المؤتمر الدوري الثالث للشباب الذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية (شرق البلاد)، ناقش فيه الرئيس المصري عدداً من القضايا التي تهم الشباب المصري.

وشارك في المؤتمر 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة وسيناء، بمشاركة السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وشخصيات عامة.

وتعاني مصر ارتفاعاً كبيراً في نسبة الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، بعد ارتفاع سعر الدولار رسمياً في مصر؛ نظراً لقرار تعويم الجنيه في سوق الصرف.