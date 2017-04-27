هادي يُقيل مسؤولاً قريباً من الإمارات ويحيله للتحقيق.. ويُعين آخر سفيراً بالخارجية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قراراً قضى بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته إلى التحقيق.

كما تضمنت قرارات أصدرها الرئيس اليمني، إبعاد عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وتعيينه سفيراً بالخارجية، وهو أيضاً محسوب على الإمارات.

وعُرف الوزير بن بريك بقربه الكبير من القيادة الإماراتية، وكانت معظم تغريداته عبارة عن مديح للقيادة الإماراتية.

وكان بن بريك يعمل إلى جانب منصبه، مسؤولاً للحزام الأمني لمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وعيّن الرئيس هادي عبدالعزيز عبد الحميد المفلحي محافظاً لمحافظة عدن. كما تم تعيين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل والدكتور معين عبد الملك سعيد وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج أحمد الكمال وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيراً لحقوق الإنسان، والدكتور سمير محسن شيباني نائباً لوزير حقوق الإنسان.

قرار جمهوري بإقالة هاني بن بريك كوزير للدولة ويحال للتحقيق ..

كل من يقف ضد القرارات سيكون متمرد ولا يختلف عن الحوثيين .. pic.twitter.com/gW5ttRBOq2 — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

القرار الرئاسي بإقالة محافظ عدن #عيدروس_الزبيدي جاء بعد فشل مريع في تطبيع الحياة في #عدن، وفساد ومحاولة سافرة للخروج من الإجماع الوطني! — محمد الضبياني (@maldhabyani) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

من يخالط الجيش الإماراتي وأفراده ويخوض معهم القتال يدرك مدى الجهد الذي بذل لإعداده فهو جيش يحاكي جيوش الدول الكبرى في احترافيته ومهنيته — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٦ فبراير، ٢٠١٧