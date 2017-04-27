إليك النسبة التي ستوصل ماكرون إلى قصر قصر الإليزيه.. تجاوز مرشحة اليمين المتطرف

أظهر استطلاع للرأي أن مرشح الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون سيفوز على منافسته اليمينية مارين لوبان، بالجولة الثانية المقررة في السابع من مايو/أيار المقبل، بنسبة 61% مقابل 39% .

والاستطلاع الذي أجرته هاريس إنترأكتف لصالح محطة "إل سي بي" التليفزيونية، هو الثاني الذي يعلن عنه الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، ويُظهر تفوق ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف بنسبة تتجاوز 60 في المائة.

وفي الاستطلاع السابق لمؤسسة أوبنيونواي، أظهرت الأرقام تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 59 في المائة بعد البداية المهتزة له في الجولة الثانية.

وقالت هاريس إن ماكرون تراجع 6 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع في 20 أبريل/نيسان، بينما زاد التأييد لمنافِسته لوبان.

