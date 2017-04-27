الجمع يدل على الاحترام.. متى بدأ التمييز في استخدام ضميري المخاطبة "أنتم" و"أنتَ"؟

تعود جذور التمييز في استخدام ضميرَي المخاطبة "أنتم" و"أنتَ" في فرنسا إلى القرن الحادي عشر.

وعندما بدأ الناس في استخدام ضمير المخاطبة للجمع "أنتم" بدل ضمير المخاطب "أنتَ"، كان ذلك بهدف إظهار المزيد من الاحترام للطرف المقابل، ووضع مسافة بين المتحدث والطرف الآخر، حسب صحيفة ça m'intéresse الفرنسية.

http://www.caminteresse.fr/culture/a-quand-remonte-la-distinction-entre-le-vouvoiement-et-le-tutoiement-1181320/

وقد كان هذا التمييز متداوَلاً في فرنسا، على خلاف إنكلترا التي ظلّت تستخدم ضمير المخاطبة "أنتَ" حتى القرن السادس عشر.

لكن، تم الاستغناء عن توظيف ضمير المخاطب المفرد بعد سقوط ويليام الفاتح، سنة 1068.

وبعد ذلك التاريخ، بدأت المحكمة الإنكليزية باستخدام ضمير المخاطبة في صيغة الجمع (أنتم) عند توجيه الحديث إلى أي شخص؛ وذلك لإظهار الاحترام للشخص المقابل.

وفي نهاية المطاف، تم التخلي تماماً عن استخدام ضمير المخاطب "أنت" بإنكلترا.

يذكر أن هذه العادة تنتشر في مناطق أخرى، خاصة بالعالم العربي، وبعض دول الشرق الأوسط كتركيا وإيران.