ماكرون الوسيم أم لوبان اليمينية.. لمن صوتت النساء في الانتخابات الفرنسية؟

نشرت وكالة "إبسوس" تقريراً عن التركيبة الاجتماعية للناخبين؛ من أجل الكشف عن خفايا انتخابات الرئاسة في فرنسا.

وخلال الجولة الأولى من الانتخابات، احتل إيمانويل ماكرون صدارة ترتيب تصويت النساء، لينال نسبة 25% من أصواتهن، يليه فرنسوا فيون بنسبة 21%، بحسب صحيفة journal des femmes الفرنسية.

أما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فقد حصلت على 20% من جملة أصوات النساء، يليها جان لوك ميلونشون الذي احتل المرتبة الرابعة في هذا الترتيب.

وتجدر الإشارة إلى أن لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية، قد استطاعت جذب تأييد الرجال أكثر من النساء؛ إذ إنها حصلت على 24%من أصواتهم. في المقابل، حصل وزير الاقتصاد السابق، إيمانويل ماكرون، على 23% فقط.

علاوة على ذلك، كشفت هذه الدراسة عن أن 23% من النساء قد امتنعن عن التصويت في الجولة الأولى، فضلاً عن أن 22.7% من الفرنسيين لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع المسجلين فيها.

الأمر اللافت للانتباه، أن عامل السن قد لعب دوراً حاسماً في نتائج هذه الانتخابات، حيث كشفت وكالة إبسوس أن فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، كانوا أكثر ميولاً إلى مرشّحَي اليمين المتطرف. فقد حاز جان لوك ميلونشون نسبة 30% من أصوات هذه الفئة، تلته مارين لوبان بنسبة 21%.

ومن جهة أخرى، منح الفرنسيون الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة ثقتهم للمرشح فرنسوا فيون، ووصلت نسبة تصويتهم له إلى 45 في المائة. أمّا الفئة العمرية بين 35 و49 سنة، فقد صوّتت 29 في المائة منهم لصالح مارين لوبان.

يذكر أنه بعد الانتخابات الأميركية، تبين أن هيلاري كلينتون فازت فعلياً بغالبية أصوات النساء بنسبة 54%.