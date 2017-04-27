فتاة مسلمة تغيّر قواعد الاتحاد الأميركي لتصبح "أول ملاكمة محجبة"

منح الاتحاد الأميركي للملاكمة USA Boxing فتاة مسلمة الحق بالمشاركة في مسابقاته، بعدما استبعدها في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية ارتدائها الحجاب.

فبحسب موقع CNN الأميركي، تُصر أمية ظافر، على ارتداء الحجاب وزوج من الأكمام الطويلة وسروال طويل، في أثناء الملاكمة، وهو ما أدى إلى استبعادها من مباراة سابقة؛ بسبب مخالفة الزي المحدد من قِبل الاتحاد الأميركي للملاكمة.

ومن حينها، وتحاول ظافر، وأسرتها، ومركز الألعاب الرياضية، وكذلك مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، المعروف باسم كير CAIR، الالتماس من الاتحاد الأميركي للملاكمة USA Boxing إضافة استثناء ديني إلى السياسات التي ينتهجها.

إذ تستنكر أمية، التي تمارس رياضة الملاكمة منذ كان عمرها 3 سنوات، عدم المساواة بخصوص لعبتها المفضلة؛ إذ إنها فتاة تمارس لعبة يُهيمن عليها الرجال، فضلًا عن كونها مسلمة محجبة.









وأضافت في حوارٍ لها مع قناة WCCO التابعة لشبكة CNN: "إذا تمكنتُ من تغيير القاعدة حتى تستطيع الفتيات المسلمات الأخريات في الولايات المتحدة الأميركية خوض المنافسة، أكون قد ربحت، حتى وإن لم أحصل على حق المنافسة في المباريات أبداً".

وختمت بالقول: "لن يربح المعركة من يستسلم سريعاً، ولكن يربحها من يتحمّل حتى النهاية".



كانت الملاكِمة الهاوية قد ربحت قضيتها الأسبوع الماضي؛ وتحديداً يوم 22 أبريل/نيسان، ما سيُسمح لها بخوض المنافسات والمشاركة في المباريات المحلية، وهي ترتدي الحجاب.



هذا، وأكد مايك مك آتي، المتحدث باسم هيئة الولايات المتحدة الأميركية للملاكمة USA Boxing، في بيان لشبكة CNN، أن الاتحاد بصدد تعديل قواعد المسابقة المحلية فيما يخص الملابس ومساحيق التجميل حسب الخلفيات الدينية للاعبين.



حالياً، تدرس أميةُ المباريات، وتتمرن بحماسة استعداداً للمنافسة داخل الحلبة؛ إذ ستخوض أول مباراة رسمية لها، هذا الأسبوع، وذلك بعد سنوات من الانتظار. فيما تضع عينيها على أوليمبياد طوكيو المقرر إقامته عام 2020.

وحسب ما ذكره مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية CAIR، ستصبح ظافر أول مُلاكِمة محجبة يُسمح لها بالمنافسة في حدث يدعمه الاتحاد الأميركي للملاكمة USA Boxing.

جدير بالذكر، أنه عندما جرى استبعاد ظافر في نوفمبر/تشرين الثاني، منحتها منافِستها، علية تشاربونير، حزام اللقب.