اعتقال رجل يحمل سكاكين قرب البرلمان البريطاني

قالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، إنها أحيطت علماً بتطورات الحادث المتعلق باعتقال رجل يحمل سكاكين بتهمة الإرهاب على مقربة من البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم ماي، في إفادة صحفية: "هذه عملية تقوم بها الشرطة وما زالت مستمرة، ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها أي جديد مثلما يجري عادة في أحداث مماثلة".

وأكدت المتحدثة أن ماي لم تكن بمقر سكنها في 10 داونينغ ستريت وقت وقوع الحادث.