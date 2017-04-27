بـ100 دولار فقط!.. كوريا الجنوبية تبيع سفينة حربية مضادة للغواصات

قالت وزارة الدفاع الفلبينية الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، إن كوريا الجنوبية ستمنحها سفينة حربية قديمة مضادة للغواصات من فئة بوهانغ، في وقت لاحقٍ العام الجاري مقابل 100 دولار فقط؛ لتعزيز قدراتها على القيام بدوريات في مياهها الإقليمية.

وكوريا الجنوبية أكبر مورّد للمعدات العسكرية للفلبين بعد الولايات المتحدة.

وحصلت مانيلا على مقاتلتين خفيفتين من طراز (إف إيه 50) من سيول، الأربعاء، وستتسلم اثنتين أخريين الشهر المقبل؛ لإتمام صفقة تشمل 12 مقاتلة بقيمة 359 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية أرسينيو أندولونغ، معلقاً على السفينة الحربية: "نأمل أن نتسلم السفينة خلال العام الجاري".

وأوضح قائلاً: "السفينة ستكون في هيئة منحة، وسندفع 100 دولار كَرمزٍ، لكن السفينة ستخضع لعملية تجديد".

وقال المتحدث إن الفلبين قد تحصل على ما يصل إلى 3 سفن مماثلة أخرى مع قيام كوريا الجنوبية بتجديد أسطولها بسفن أحدث وأسرع.