"البيتزا المحفِّزة" تعجّل مخاض الولادة الطبيعية.. فما سرُّ وصفتها؟

Westend61 via Getty Images

تلجأ النساء الحوامل اللاتي تأخر موعد ولادتهن، إلى العديد من الطرق لتسريع الولادة الطبيعية؛ من تناول بعض الأطعمة المحفزة مثل الأطعمة الحارة، وحتى التأرجح على كرة التدريب وممارسة الرياضة.

لكن، لم نسمع أبداً عن بيتزا "تحفز" وتعجل موعد الولادة قبل هذا الخبر؛ إذ اكتسبت بيتزا سمعة ولقب "المُحفز" لعملية الولادة؛ إذ تسرع من حدوث المخاض لدى النساء الحوامل.

وقد تداولت العديد من الصحف الخبر، بعد نشر صحيفة Charlotte Five الأميركية خبراً عن تعجيل بيتزا مخاض عدد من النساء اللاتي تناولنها.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، فإن بيتزا بافلو وينج-Buffalo Wing، التي يقدمها مطعم Hawthorne’s New York Pizza and Bar، في مدينة شارلوت، بولاية كارولينا الشمالية في أميركا، سرَّعت عملية الولادة الطبيعية لعدد من النساء.

Buffalo Wing Pizza | Delivered by @favor_charlotte from Hawthorne's | Use code EatsofCLT for FREE first delivery! #EatsofCLT A post shared by Charlotte Food #EatsofCLT (@eatsofclt) on Jul 14, 2016 at 4:08pm PDT

وقد تحدثت الصحيفة البريطانية لـ3 نساء أنجبن بعد وقت قصير من تناول البيتزا، اللاتي أكدن أنهن خضن تلك التجربة بعد الشائعات التي أُثيرت حول البيتزا، وفوجئن بأنها نجحت معهن.

من جانبه، أكد صاحب مطعم البيتزا، مايكل آدمز، أنه تابع مع عدد من الأمهات بعد تناولهن البيتزا، وأكدن أنها حفزت المخاض، وسرعت عملية الولادة.

ولفت إلى أن آخر سيدة تحدث معها، جاءها المخاض بعد 4 ساعات من تناول البيتزا، فيما أكد أنهم يفكرون في تسمية البيتزا "المُحفزة"

وأضاف: "أُراهن أن زوجتي كانت تتمنى أن تعرف عن البيتزا المحفزة عندما كان وزن طفلينا زائداً أكثر من 4 كيلوغرامات".

هذا، ويشير طبيب النساء ليسلي هانزن ليدنز إلى أن الأطعمة الغنية بالتوابل قد تُحدث تقلصات؛ ما يُعجل بالمخاض، لكن تأثير ذلك لا يتم إلا إن كان موعد ولادة الطفل قد اقترب بالفعل، وذلك في تعليقه على الموضوع لصحيفة Charlotte Five الأميركية.

ربما تتمنى كل السيدات الحوامل، الآن، أن تُفتتح فروع أخرى لهذا المطعم السحري في بلادهن!