"الداخلية" السعودية: مقتل عسكريَّين بانفجار لغم واطلاق قذائف عند حدود اليمن

قُتل عسكريان سعوديان في انفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف مصدرها اليمن، عند الحدود الجنوبية مع البلد المجاور الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أفادت به الخميس 27 أبريل/نيسان 2017 وزارة الداخلية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "في أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية".

وأضافت أن الحادثين نجم عنهما "استشهاد الرقيب جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب محمد موسى جابر الريثي"، مضيفة: "باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك".

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن دعماً لقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

والأربعاء، أعلنت الرياض إحباط هجوم بزورق مفخخ انطلق من جزيرة يمنية مستهدفاً تفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة "أرامكو" في جازان على الساحل الغربي للمملكة، حيث قاموا باعتراضه قبل بلوغه هدفه.

