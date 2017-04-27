إيفانكا تنفي شائعات توتر علاقتها بـ"ميلانيا".. ماذا قالت لزوجة أبيها في عيد ميلادها؟

بعدما خطفت منها "الأضواء".. هكذا هنَّأت إيفانكا زوجة أبيها ميلانيا بعيد ميلادها الـ47!

إيفانكا ترامب تعيد لزوجة أبيها الأضواء.. هكذا هنَّأت ابنة الرئيس "السيدة الأولى" بعيد ميلادها

إيفانكا ترامب تعيد لزوجة أبيها الأضواء.. ما الرسالة التي تود ابنة الرئيس توجيهها لميلانيا في عيد ميلادها؟

تهنئة إيفانكا لزوجة أبيها تُسقط شائعات "توتر" علاقة ترامب وميلانيا

تهنئة إيفانكا لزوجة أبيها تسقط شائعات علاقتها المضطربة بها.. ماذا قالت لـ"ميلانيا" في عيد ميلادها

تصورهما بعض وسائل الإعلام على أنهما تتنافسان على من يفوز بالأضواء، ومن تظهر أكثر أناقةً أو لطفاً، لكن لا نعلم حقيقة علاقتهما ببعضهما البعض.

وهنا، بادرت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، زوجةَ أبيها ميلانيا، بإظهار شيء من العلاقة التي تجمعهما.

إذ هنأت إيفانكا (35 عاماً)، زوجة أبيها ميلانيا (47 عاماً)، بعيد ميلادها في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت: "عيد ميلاد سعيد لسيدتنا الأولى -وزوجة أبي- ميلانيا ترامب، هي مثال رائع للُّطف، هي نعمة بالنسبة لنا جميعاً، أتمنى لكِ سنة رائعة".









وبدت الصورة التي رافقت المنشور منتقاةً بعناية، إذ يظهر فيها ترامب، وهو ينظر إلى زوجته باهتمام وحبٍّ شديدين، وهي مبتسمة وتحيي الجماهير.

وربما تكون في الصورة دلالات تخالف التي استنتجها بعض رواد الشبكات الاجتماعية والصحف الأميركية، حول علاقة متوترة تجمع الزوجين، آخرها تلك التي لفتت النظر بترك ترامب زوجته ونزوله من الطائرة الرئاسية، بينما كانت ميلانيا لا تزال على السُّلم.



Bastard did it again pic.twitter.com/wAn4TqkiMs — Brasilmagic (@Brasilmagic) April 18, 2017 "فعَلها الوغد مجدداً"

والتي دفعت البعض للمقارنة بين الثنائي ورؤساء أميركيين سابقين، مثل باراك أوباما، ورونالد ريغان -الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأميركية- الذين كانوا يهبطون السلالم بصحبة زوجاتهم خطوة بخطوة، وكذلك لتذكر مشهد حفل التنصيب، حينما ترك ترامب زوجته في السيارة خلفه، وذهب ليلقي التحية على أوباما وميشيل.



@Brasilmagic @KaraCalavera @NellSco Compare and contrast with this photo—and there are many others on the web that show the same thing. pic.twitter.com/ZbzW02Nnbg — Carl Maniscalco (@maniscalco_carl) April 18, 2017



@Brasilmagic @pattonoswalt love him or hate him; this is how a gentleman treats his wife. pic.twitter.com/O8oJb8Q2zK — gillwho? (@sarim0t0) April 18, 2017 "سواءٌ أحببتموه أم كرهتموه، هكذا يُعامل الرجل النبيل زوجته".