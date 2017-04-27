تحمل حقيبة سفرها بنفسها.. وبلغت مجوهراتها هذا الثمن.. إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بأناقتها في ألمانيا

دائماً ما تظهر عارضة الأزياء السابقة، والمالكة الحالية لماركة أزياء خاصة بها، إيفانكا ترامب، في كامل أناقتها في المناسبات المختلفة. لا شك، وهي ابنة الرئيس الأميركي والملياردير دونالد ترامب، وأحد مستشاريه، وأصبحت محط الأنظار، حتى إنها سرقت الأضواء من السيدة الأولى لأميركا، ميلانيا ترامب.

جاذبية وأناقة إيفانكا، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، ظهرت أكثر في زيارتها الأخيرة للعاصمة الألمانية برلين، إذ بدت فيها سيدة أعمال قوية الشخصية، بدرجة جعلت الصحف المحلية الألمانية تتحدث عن كل تفاصيل رحلتها، بما فيها الأزياء التي ارتدتها.









فمنذ وصولها إلى مطار "تيجيل-Tegel" في برلين في الـ07.45 من صباح الثلاثاء، 25 أبريل/نيسان، على متن الخطوط الأميركية، لحضور "قمة برلين للنساء"، لفتت الأنظار بخروجها بعد 3 دقائق فقط حاملةً حقيبة السفر الخاصة بها بنفسها متجهةً إلى السيارة التي نقلتها إلى فندق Interconti، حيث تعقد القمة.

في المساء، شاركت إيفانكا في حفل عشاء على شرف بنك Deutschen-دويتشي، فيما جلست بجوار ميركل وهي مرتدية فستاناً أبيض بسيطاً.

كما شاركت ابنة الرئيس الأميركي في المؤتمر مع قيادات نسائية عالمية، على غرار رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، البالغة من العمر 61 سنة، وملكة هولندا، ماكسيما، البالغة من العمر 45 سنة، فضلاً عن رئيسة شركة Trumpf المُصنعة للآلات، نيكولا ليبنغر كامولر، البالغة من العمر 57 سنة.

فيما ارتدت فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

هذا، وقالت بعض الصحف الألمانية، إن إيفانكا رغم ابتسامتها الدائمة خلال مشاركاتها بفعاليات القمة، إلا أنها لم تخف علامات الارتباك التي بدت واضحةً عليها.





Close  إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بأناقتها وجمالها خلال زيارتها لألمانيا لـ  

في المساء، شاركت إيفانكا في حفل عشاء على شرف بنك Deutschen-دويتشي، فيما جلست بجوار ميركل وهي مرتدية فستاناً أبيض بسيطاً.

في المساء، شاركت إيفانكا في حفل عشاء على شرف بنك Deutschen-دويتشي، فيما جلست بجوار ميركل وهي مرتدية فستاناً أبيض بسيطاً.

في المساء، شاركت إيفانكا في حفل عشاء على شرف بنك Deutschen-دويتشي، فيما جلست بجوار ميركل وهي مرتدية فستاناً أبيض بسيطاً.

في المساء، شاركت إيفانكا في حفل عشاء على شرف بنك Deutschen-دويتشي، فيما جلست بجوار ميركل وهي مرتدية فستاناً أبيض بسيطاً.





إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.

إيفانكا ترتدي فستاناً أزرق منقوشاً بورود الخشخاش، مع قرط مرصع بالجواهر يبلغ ثمنه 2900 دولار، وخاتم من العقيق الأسود، ومرصع بالألماس بمبلغ 2200 دولار.



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وبحسب صحيفة Bild الألمانية، كانت إيفانكا قد تلقت دعوة خاصة من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لحضور حلقة نقاشية حول دور المرأة في عالم ريادة الأعمال، وذلك في إطار "قمة نساء برلين"، بمجموعة العشرين برئاسة المستشارة الألمانية.

إيفانكا بجانب أعمالها الاقتصادية في عالم الأزياء والمجوهرات، والسياسية كابنة الرئيس الأميركي ومستشارته، هي أم لثلاثة أبناء من زوجها المستثمر العقاري جاريد كوشنر، وهم الصغير ثيودور البالغ عمره عاماً واحداً، وجوزيف أربع سنوات، وأرابيلا ست سنوات.