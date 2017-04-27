ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية أن سفينة حربية روسية غرقت بعد اصطدامها بسفينة لنقل الماشية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، الخميس 27 أبريل/نيسان، وأنه تم إنقاذ 78 جندياً روسياً.

وقالت القناة إن السلطات أرسلت حرس السواحل وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث على بعد 29 كيلومتراً من قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من إسطنبول.

فيما قال مسؤول في جهاز خفر السواحل التركي إن سفينة ترفع علم توجو اصطدمت بسفينة استطلاع روسية على مقربة من ساحل تركيا المطل على البحر الأسود وإنه تم إجلاء نحو 78 من طاقم السفينة الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أفراد الطاقم يحاولون إبقاء السفينة عائمة.

وتعرضت سفينة الاستخبارات التابعة لأسطول البحر الأسود "ليمان"، "لفجوة ناجمة عن الاصطدام" مع سفينة أخرى على بعد حوالي 40 كلم شمال غرب مضيق البوسفور، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الذي أشار الى عدم تسجيل إصابات في صفوف الطاقم.

عاجل خفر السواحل التركي: إجلاء 78 عسكريا من سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة تجارية قرب البوسفورhttps://t.co/U4IqRWyIYX#rtarabic pic.twitter.com/SaY3LNJBGG — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧

عاجل | مراسل #الجزيرة: اصطدام سفينة حربية روسية بسفينة شحن في البحر الأسود وإنقاذ 45 جنديا — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧