شهرة نصرت كلَّفته 2 مليون دولار.. واستضافة دي كابريو لم تكن محض صدفة

ذكر موقع CNN TURK ، أن الطباخ التركي الشهير نصرت غوكتشه، الملقب بـ"حبيب الملح" تعاقد مع وكالة أميركية متخصصة في العلاقات العامة للترويج لفيديوهاته التي تناقلها العالم في وقت قياسي خلال الأشهر الماضية.

وقال الموقع إن الوكالة الأميركية ساعدت الطباخ التركي في جلب العديد من نجوم العالم الذين ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على موقع إنستغرام، مقابل 2 مليون دولار، دفعها الأخير للترويج لسلسلة المطاعم التي يمتلكها بين تركيا والإمارات.

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Feb 2, 2017 at 5:27am PST

ويضيف الموقع أن الطباخ التركي دفع أجوراً لأغلب الفنانين والمشاهير الذين قاموا بأداء الحركة الشهيرة التي يؤديها أثناء تمليح اللحوم قبل طبخها.

وضمت القائمة الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، والمغني برونو مارس، ولاعب المنتخب الألماني لكرة القدم لوكاس بودولسكي وغيرهم الكثير.

ولم يعلق غوكتشه على ما نقله الموقع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظة، مكتفياً بمشاركة صُورِه أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس. ووصل عدد متابعي غوكتشه على إنستغرام لأكثر من 6.4 مليون متابع في فترة وجيزة، حيث تلقى الفيديوهات التي ينشرها وهو يقوم بتقطيع اللحوم بطريقة غير معهودة، إعجاب الملايين حول العالم.

#saltbae #salt #saltlife A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Apr 26, 2017 at 6:55am PDT

C’est le jour J ! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 23, 2017

وخطف غوكتشه الأنظار خلال الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية في بلاده، حينما أدلى بصوته بالطريقة ذاتها التي اعتاد جمهوره على مشاهدتها في فيديوهاته. الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها الطباخ التركي دفعت وزارة الداخلية الفرنسية للاستعانة بصورته لحثِّ الفرنسيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية صورة للطباخ وهو يُدلي بصوته بطريقة بدت وكأنه ينثر الملح في صندوق الاقتراع.