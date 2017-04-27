سيطر عليها بطريقته الخاصة.. شاهد رجل إطفاء ينقذ فتاة حاولت الانتحار من شرفة مبنى شاهق

استطاع رجل إطفاء إنقاذ حياة طفلة حاولت الانتحار بالقفز من شرفة منزلها بطريقة صعبة ومفاجئة.

وتم نشر فيديو يوثق لقطات عملية الإنقاذ البارعة للفتاة، التي يبدو أنها تحمل الجنسية الكورية، بحسب ما ذكر موقع مترو نقلاً عن مواقع إخبارية كورية، وكانت تحاول الانتحار بالقفز من شرفة مبنى شاهق الارتفاع.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو ترتدي الزيّ المدرسي وتجلس على سور الشرفة، في محاولةٍ لإنهاء حياتها، فيما ظهر رجل إطفاء يهبط بحبل من شرفة فوق الفتاة ليتمكّن من إنقاذها.

وبمجرد أن اقترب رجل الإطفاء، تشبّث بالسور وهبط فجأة ولم يتردّد في ركلها ودفعها إلى الخلف داخل الشقة.