"الحظ عندما يبتسم".. 2.6 مليون دولار لشراء لوحة سيارة بحرينية يملكها بنغالي.. لكن هذا كان ردّه على عرض الشراء

ما إن دقَّ مسؤول المزاد بمطرقته الخشبية ثلاث دقات، معلناً بيع لوحة سيارة تحمل الرقم 600000، حتى توجَّهت الأنظار إلى الشخص الذي دفع مليوناً و300 ألف دولار مقابل الحصول على هذه اللوحة، لم يكن أحد يعرفه قبل ذلك اليوم، وهو رجل الأعمال أمان عبدالرحمن حنيف.

وفاجأ حنيف، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية البنغلاديشية، الحضور في أول مزاد علني في البحرين، بشرائه أيضاً لوحة أخرى تحمل الرقم 600600 مقابل 150 ألف دينار، وهو ما اعتبره بعض البحرينيين المشاركين في المزاد أرقاماً مبالغاً فيها.

"لن أبيع رقم اللوحة وإن كان المقابل مليون دينار بحريني (2 مليون و600 ألف دولار)"، كان هذا رد رجل الأعمال البنغالي، على عرض أحد رجال الأعمال البحرينين مقابل إحدى اللوحتين بعد ساعات قليلة من الفوز بهما.

ولم يكشف عن اسم رجل الأعمال البحريني الذي عرض عليه ذلك المبلغ.

وأقامت مملكة البحرين مؤخراً مزاداً علنياً هو الأول من نوعه لأرقام لوحات السيارات، بحضور أكثر من 600 شخص، بينهم قرابة 300 سجلوا في المزاد، وجرى طرح لوحات من الفئة التسلسلية الجديدة التي تبدأ من 600000.

وصرَّح رجل الأعمال فيصل فقيه لإحدى الصحف المحلية (الأيام) بأن المبالغ المدفوعة في الأرقام عالية، وأنه عزف عن شراء رقم مميز أو أكثر بعدما فوجئ بحجم المبالغ التي يصل إليها المزاد على كل لوحة، لكنه أكد أن تنظيم هذا المزاد أمر جيد يتيح الشفافية في عرض الأرقام وبيعها، ويحقق موارد للميزانية العامة.

لهذا السبب لن أبيعها

وبالنسبة لحنيف فإن "اقتناء أرقام لوحات السيارات هو استثمار ناجح على المدى البعيد، إلا أنه يستهدف من شرائها الاستخدام الشخصي، وليس الاستثمار في المدى القريب، لأن لديه هواية شراء الأرقام المميزة، سواء ما يتعلق منها بلوحات السيارات أو أرقام الهواتف.

وكشف لـ"هاف بوست عربي" أنه لم يقم حتى الآن بتركيب أي من الرقمين اللذين اشتراهما على أي من السيارات الفارهة التي يمتلكها، إلا أنه ينتوي تركيب الرقم 600000 على سيارة ماركة رولز رويس، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتني فيها أرقاماً بهذه المبالغ، حيث يمتلك عدداً من الأرقام الأخرى بقيمة 300 ألف دينار بحريني، اشتراها سابقاً من عدد من الأشخاص.

ورغم أنه كان غير معروف في السابق للمواطن البحريني، فقد أصبح أمان عبد الرحمن علي حنيف، الملقب بـ"حنيف" في أوساط أعماله التجارية حديث الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، التي وجهت له انتقاداً حاداً لدفع هذه المبالغ المالية الكبيرة مقابل أرقام لوحات سيارات.

وبدأ حنيف"عمله في البحرين منذ 22 عاماً باستئجار سجل صغير للمقاولات، حتى أصبح يمتلك استثمارات كبيرة في العديد من المجالات، بلغت 20 نشاطاً في البحرين، موزعة على ما يقرب من 40 محلاً.

وأكد حنيف الذي يمتلك أرقام لوحات سيارات بقيمة (810 آلاف دينار)، (مليونان و150 ألف دولار) أنه سيشارك في المزاد المقبل من أجل المساهمة في إثراء مثل هذه المزادات التي تمثل مورداً لميزانية الدولة، التي يكنّ لحكومتها وشعبها كلَّ تقدير واحترام، مشيداً بالأجواء والشفافية التي شهدها المزاد الماضي.

وكانت شركة مزاد بمملكة البحرين نظمت أول مزاد علني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، وجرى خلاله بيع أربعين لوحة سيارة مميزة بمليون و725 ألف دينار، تم تحويلها إلى وزارة المالية.

وبحسب تصريحات صحفية للمدير العام للإدارة العامة للمرور، العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، فإنه سيتم تنظيم هذا المزاد أربع مرات سنوياً، إضافة إلى مزاد إلكتروني.