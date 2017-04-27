ضربات صاروخية تصيب مستودعاً للذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار دمشق

قالت مصادر بالمعارضة السورية في منطقة دمشق إن ضربات صاروخية أصابت، فجر الخميس 27 أبريل/نيسان، مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجاراً ضخماً وقع في منطقة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وأضاف المرصد أن سبب الانفجار غير واضح.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن "الانفجار ضخم وسُمع صداه في دمشق"، مضيفاً أن "النيران شوهدت في مكان الانفجار لكن السبب غير معروف إلى الآن".

وأوضح مصدران كبيران بالمعارضة السورية المسلحة أن مراقبين تابعين لهما يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة، حيث تتمركز المعارضة المسلحة، رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجراً.

وقالوا إن الهجوم سبب حريقاً وإنه بدا أن اللهب كان يتصاعد من منطقة عسكرية مغلقة بالمجمع المترامي الأطراف الذي من المعروف على نطاق واسع أن طهران تستخدمه لتوريد السلاح جواً لجماعات مسلحة تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب الجيش السوري.

هذا ونشرت وسائل إعلام عربية معلومات تشير إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بخمس غارات على السرب العسكري داخله ما أدى إلى تصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان.

وتناقلت وسائل إعلام أخرى معلومات تفيد بأنه تفجير لخط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق.

عاجل | مصادر المعارضة: ضربات صاروخية تصيب مستودع ذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار #دمشق — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٢٧ أبريل، ٢٠١٧