البنطلون الشفَّاف موضة صيف 2017.. مصنوع من البلاستيك ولا يتأثر بالحرارة

عرضت علامة Top Shop التجارية الخاصة بالملابس، موديلاً جديداً للبنطلونات النسائية لصيف 2017، مصنوعة من مادة البولي يوريثان البلاستيكية.

وكتبت الشركة عبر موقعها أن البنطلون الشفاف جاء تطبيقاً لمبدئها الخاص بالتفكير خارج الصندوق، مؤكدة أن منتجها الجديد سيكون حديث الناس على الإنترنت.









المادة التي صُنع منها البنطلون لا تتأثر بالحرارة، وتستخدم في مجال صناعة السيارات ومراتب النوم، كعازل لحماية الأجسام من العوامل الجوية والتآكل.

وظهرت العارضات يرتدين البنطلون الشفاف، الذي جاء دون مبالغة في تصميمه وبنفس شكل البنطلونات العادية، فكانت قصة القدم مستقيمة straight، بجيوب أمامية وخلفية شفافة أيضاً، وبطول يصل إلى كاحل القدم.

وذكرت الشركة أن البنطلون الشفاف زي ملائم لحضور الاحتفالات والحفلات التنكرية، ويبلغ ثمنه 55 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 70 دولاراً.









وجاءت تعليقات الجمهور على التصميم ناقدة في أغلبها، إذ علَّقت العديد من الفتيات على شكل البنطلون الشفاف، وكيف يمكن اراتداؤه في المناسبات.

CLEAR PLASTIC JEANS ARE YOU FEELING OKAY TOPSHOP? pic.twitter.com/fRQcrhil70 — Angela (@theawkwardblog) April 21, 2017

why on earth are topshop selling plastic, see-through jeans? and why do they cost £55? lost their heads — kath (@kathbxxx) April 23, 2017

Topshop are selling completely see-through jeans and ive never been more confused by an item of clothing — Emily (@emilyrigbyxx) April 21, 2017

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها Top Shop جدلاً حول تصميماتها الغريبة عن المعهود.









ففي مارس/آذار الماضي، عرضت الشركة تصميماً لبنطلون جينز بفتحة عند الركبتين مغطاة بالبلاستيك.