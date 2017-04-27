"إيما" من أصل عبري.. ماذا عن "كايلا" و"ديلارا" و"تيام"؟.. تعرَّف على معاني "الأسماء الغريبة" لأبناء المشاهير

يحاول المشاهير والفنانون التفرد والتميز عن غيرهم بكل الطرق الممُكنة، من اقتناء أحدث موديلات "القطعة الواحدة"، وتصميم القطع الخاصة للملابس والإكسسوارات، وحتى تسمية أبنائهم بأسماء "غريبة"، و"جديدة"، تجعلنا نتحير في بعض الأحيان حول معانيها!

وعندما يعرف الناس معاني أسماء أبناء فنانيهم المفضلين، يقومون بتسمية أبنائهم مثلها، لذا في هذا الموضوع نخبرك معاني الأسماء غير العادية نوعاً ما لأبناء المشاهير.

مؤخراً، وضعت الممثلة السعودية ياسمين الجيلاني طفلتها "إيما -Emma" من زوجها الممثل المصري عمر خورشيد، وهي الطفلة الأولى للثنائي بعد زواجهما في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

إيما، بحسب قاموس المعاني، كلمة من أصل عبري، وتعني الكبيرة والعظيمة.

الف حمد و شكر ليك يا رب اللهم بارك لي فيها و احفظها يا رب بقيت بابا و جبت بنوتة Emma Omar Khorshed إما عمر خورشيد 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 A post shared by omar khorshid (@omar_khorshed) on Apr 18, 2017 at 4:35pm PDT

المغنية اللبنانية كارول سماحة سمت ابنتها الأولى التي وضعتها مطلع سبتمبر/أيلول 2015، "تالا"، وهو اسم إغريقي، معناه الحسناء الشابة، أو المشرقة.









أما المغنية اللبنانية سيرين عبد النور، فسمّت طفلتها "تاليا"، وهي كلمة عربية مأخوذة من التلاوة، الاسم نفسه اختاره المغني المصري تامر حسني لابنته الأولى، فيما سمى الثانية "أمايا"، ويعني ليلة المطر، ويشير إلى الخير الذي يأتي مع المطر.









المغني المصري بهاء سلطان، رُزق بتوأم في أواخر يناير/كانون الثاني 2015، سمَّى أحدهما "كادي"، وهو اسم عربي يعني الماء الهادئ، وأيضاً يشير إلى نوع أشجار ملونة برائحة عطرة، تنبت في جنوب الجزيرة العربيّة، و"كاندي"، وهو اسم إنكليزي ويعني الحلوى.

نانسي عجرم، سمّت ابنتها الأولى "ميلا"، ويعني بالأوكرانية واليونانية عزيزتي، بحسب ما شرحته الفنانة اللبنانية، فيما سمت الثانية "إيلا"، ويعني لطيفة أو جميلة، وهو الاسم نفسه الذي اختارته مقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان لابنتها.









مطلع أبريل/نيسان من عام 2014، وضعت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم ابنتها الأولى التي اسمتها "كايلا"، وهو يعني الجميلة، الرشيقة، وكذلك تشير إلى تاج الغار.









ابن الممثل السوري باسم ياخور، يدعى "روي"، ومعناه الملك، وهو من أصل فرنسي.

"ماريتا" هو اسم ابنة المغني اللبناني عاصي الحلاني، فرنسي الأصل، ويعني نجمة البحر.

أما معنى اسم ابنة عارضة الأزياء اللبنانية دومينيك حوراني، "ديلارا"، فهو ضوء الشمس، وهو اسم فارسي الأصل، أما ابنتها الأخرى "سو"، فهو اسم صيني يعني السكر. أما اسم العارضة دومينيك، فهو اسم لاتيني بمعنى المُتعبد أو المُتعلق بالرب.

"تيا"، الاسم الإسباني الذي يعني الأميرة، اختارته الممثلة السورية ديمة الجندي لابنتها، وكذلك اسم ابنة المغنية اللبنانية نوال الزغبي، التي سمت توأميها الآخرين "جورجي"، و"جوى"، ويعني الثاني شدة الحب والعشق والحزن.



صور لنجمتنا الذهبية #نوال_الزغبي وهي بكامل أناقتها المعهودة مع ابنتها الجميلة #تيا 😍 pic.twitter.com/8a7Z3XLbCr — Muneera (mno) (@mnoelzoghi) ٦ يناير، ٢٠١٧

فيما فضلت الممثلة اللبنانية مايا دياب، تسمية ابنتها بحرف "كاي-Kay"، وهو أحد حروف الأبجدية الإنكليزية.

#Repost @layalinamag with @repostapp ・・・ مايا دياب وابنتها كاي في إطلالة مميزة على غلاف مجلة ليالينا لعدد شهر مارس المخصص لعيد الأمهات #ليالينا #فن#موضة... زوروا موقع ليالينا للاطلاع على تفاصيل اللقاء .. #mayadiab #K #mymaya A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Mar 5, 2017 at 10:45am PST

"تيام"، هو اسم ابن المغني المصري مصطفى قمر، وهو مشتق من التيم أي العشق.

"لي لي" ابنة الممثلين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، وهو اسم لنوع من الزهور.