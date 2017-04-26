البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية

منح البرلمان المغربي، الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الإسلامي سعد الدين العثماني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية عامة.

وأيد 208 نواب برنامج الحكومة، مقابل اعتراض 91 وامتناع 40.

وقبل التصويت ردَّ العثماني على أسئلة النواب، وسيعقد صباح الخميس اجتماعاً مع أعضاء حكومته، التي ستركز أولاً على قانون المالية لعام 2017، الذي تأخر لنحو ستة أشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.

وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد في بداية مارس/آذار بعد أزمة سياسية بدأت إثر انتخابات، أكتوبر/تشرين الأول 2016، التي تقدم فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وإزاء عدم تمكن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب من جمع أغلبية، تم تعويضه في منتصف مارس/آذار، بالمسؤول الثاني في الحزب سعد الدين العثماني.