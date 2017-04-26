شقيقة هيث ليدغر تُنكر وفاته بسبب دور "الجوكر" في فيلم وثائقي جديد

ادَّعى فيلم وثائقي جديد، زَيْف شائعات وفاة الممثل هيث ليدغر، أحد أبطال فيلم The Dark Knight، نتيجة لَعِبه دورَ الجوكر في الفيلم.

ويُفنِّد الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "أنا هيث ليدغر" إشاعة أن ليدغر توفي في العام 2008 عن عمر (28 عاماً)، نتيجة دوره في الفيلم، الذي دفعه إلى تناول حبوب مهدئة بسبب إصابته بالاكتئاب، بحسب مجلة EW الأميركية.

وبعد عرض الفيلم الوثائقي في مهرجان تريبيكا السينمائي هذا العام، قابل جيس كاجل المدير التحريري لمجلة EW صناع الفيلم، ديريك موراي وأدريان بتنهويس، بالإضافة إلى مات أماتو صديق ليدغر (وأحد المنتجين التنفيذيين للفيلم الوثائقي)، واثنتين من شقيقاته: كيت ليدغر وأشليه بيل، حيث ناقشوا المفاهيم الخاطئة التي دارت حول وفاة ليدغر.

وقالت شقيقة ليدغر: "كل ما ظهر حول الجوكر جعلنا مشوشين"، وأضافت هي وشقيقتها أن كل التكهنات التي دارت حول تسبب دور الجوكر في اكتئاب شقيقهما هي تكهنات "غير حقيقية".

وأضافت كيت: "كان الأمر على العكس تماماً. كان يتمتع بحس مميز من الفكاهة، وأظن أن عائلته وأصدقاءه المقربين فقط هم من علموا باستمتاعه بدور الجوكر.وأنه لم يكن مكتئباً بسببه".

نال هيث الأوسكار بعد وفاته عن أدائه لدور الشرير في The Dark Knight، كما نال الدور إشادة عالمية.

وكان صديق ليدغر، مات أماتو، عبَّر أيضاً عن تردُّده المبدئي في صناعة فيلم حول صديقه الراحل، إلا أن ما جذبه له هو الفرصة التي منحها الفيلم له وللآخرين لتناول المعلومات المغلوطة التي دارت حول حياة هيث ووفاته.