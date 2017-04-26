الجبير: لا مستقبل للأسد في سوريا، لافروف: لا توجد خلافات غير قابلة للحل

بحث عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مستقبل سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، وقال بعد المحادثات، إن الرياض لا تزال تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس له مستقبل في سوريا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع لافروف، إن الرياض ترغب في وضع حد لما وصفه بتدخل إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف: "لا نعتقد أن لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا. نعتقد أنه مسؤول كبير عن قتل أكثر من نصف مليون من المواطنين السوريين وتشريد أكثر من 12 مليون شخص. ولا نعتقد أن له مستقبلاً في سوريا".

وقال الوزير السعودي إن محادثات السلام السورية في أستانا، عاصمة كازاخستان تسير جيداً، لكن لا حاجة لتوسيع قائمة المشاركين في المباحثات التي تجري بوساطة روسيا وإيران وتركيا.

ورغم الخلافات المعروفة بين موسكو والرياض بشأن دور الأسد، قال لافروف إنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل بين البلدين، حينما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حلٍّ للأزمة السورية.

وترفض موسكو دعوات لتنحي الأسد، وتقول إن مستقبله يجب أن يتحدد عبر صناديق الاقتراع.

